Герман Греф купил "народные облигации" Минфина

МОСКВА, 26 апреля./ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф приобрел облигации первого выпуска ОФЗ для населения. Об этом сообщила пресс-служба банка.

"Президент, председатель правления Сбербанка, который ранее обещал приобрести бумаги данного выпуска, подал сегодня утром заявку в отделении центрального офиса на Вавилова, 19", - говорится в сообщении.

По состоянию на 15:00 мск около 600 клиентов подали заявки на приобретение облигаций федерального займа (ОФЗ) объемом 487 млн руб. по номиналу, отметил банк.

Доход от вложения в эту ценную бумагу составляет до 8,5% годовых и превосходит ставки по депозитам в коммерческих банках. При этом государство гарантирует возврат всех вложенных средств в любой момент времени по первому требованию инвестора, поскольку ОФЗ-н являются долгом российского правительства. Физические лица с апреля смогут приобрести ОФЗ-н в любом из примерно 1 тыс. 400 отделений Сбербанка и ВТБ 24 по всей стране.