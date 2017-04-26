Глава Минфина США пообещал провести "крупнейшую налоговую реформу" в истории страны

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ВАШИНГТОН, 26 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Министр финансов США Стивен Мнучин в среду заявил, что планируемая Белым домом налоговая реформа станет самой крупной за всю историю Соединенных Штатов.
"Это станет крупнейшим сокращением налогов, самой масштабной налоговой реформой в истории нашей страны", - сказал он, выступая на форуме, организованном газетой The Hill. Глава министерства подтвердил, что, в частности, ставка для бизнеса, в том числе малого, будет снижена с 35% до 15%. "Президент (США Дональд Трамп) говорил о налоге в 15% для предпринимателей на протяжении долгого времени", - напомнил Мнучин.
Он также заверил, что администрация и Конгресс ранее достигли общего соглашения по налоговой реформе, "детали прорабатываются". Мнучин выразил уверенность в том, что исполнительной власти удастся в конечном итоге договориться с сенаторами и конгрессменами, чтобы те приняли необходимые законопроекты.