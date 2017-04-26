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Глава Минфина США пообещал провести "крупнейшую налоговую реформу" в истории страны

Экономика и бизнес
26 апреля, 17:28 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
По словам Стивена Мнучина, ставка для бизнеса, в том числе малого, будет снижена с 35% до 15%
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Министр финансов США Стивен Мнучин

Министр финансов США Стивен Мнучин

© EPA/MICHAEL REYNOLDS

ВАШИНГТОН, 26 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Министр финансов США Стивен Мнучин в среду заявил, что планируемая Белым домом налоговая реформа станет самой крупной за всю историю Соединенных Штатов.

"Это станет крупнейшим сокращением налогов, самой масштабной налоговой реформой в истории нашей страны", - сказал он, выступая на форуме, организованном газетой The Hill. Глава министерства подтвердил, что, в частности, ставка для бизнеса, в том числе малого, будет снижена с 35% до 15%. "Президент (США Дональд Трамп) говорил о налоге в 15% для предпринимателей на протяжении долгого времени", - напомнил Мнучин.

Он также заверил, что администрация и Конгресс ранее достигли общего соглашения по налоговой реформе, "детали прорабатываются". Мнучин выразил уверенность в том, что исполнительной власти удастся в конечном итоге договориться с сенаторами и конгрессменами, чтобы те приняли необходимые законопроекты.

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