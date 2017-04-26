Путин поручил ФАС контролировать исполнение закона о торговле крупными сетями

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил главе ФАС Игорю Артемьеву контролировать правоприменительную практику в сфере закона "О торговле".
"Я вас прошу внимание к этому сохранить, контролировать постоянно исполнение этого закона. Если потребуется, по результатам правоприменительной практики внести предложения по корректировке", - сказал в среду глава государства на встрече с Артемьевым.
Путин недавно встречавшийся с членами Совета законодателей, рассказал, что, по их данным, представители торговых сетей в обход закона прибегают к уловкам и заставляют производителей, например, забирать с полок магазинов просроченный товар. "И таких уловок возникает все больше и больше", - отметил глава государства.
Артемьев подчеркнул, что его службе известно о существующих проблемах, однако, по его словам, сейчас в данной сфере отмечаются позитивные тенденции. "Федеральные сети в подавляющем большинстве - 80% - привели свои договоры и свои отношения с производителями в порядок. Они закон признали, они не фрондируют, они ведут себя в этом смысле гораздо приличнее, чем это было в прошлые годы", - сказал Артемьев. Например, по его словам, стало гораздо меньше случаев так называемого лжемаркетинга, когда производителю навязывались дополнительные услуги.
"Движение идет все-таки в правильном направлении", - отметил глава ФАС.