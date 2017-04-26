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Замглавы "Росатома" избран на должность зампреда совета управляющих WNA

Экономика и бизнес
26 апреля, 17:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
Всемирная ядерная ассоциация была создана в 2001 году и к нынешнему моменту объединяет 170 компаний из 38 стран мира
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Первый заместитель генерального директора госкорпорации "Росатом" Кирилл Комаров избран на должность заместителя председателя совета управляющих Всемирной ядерной ассоциации (WNA), говорится в сообщении Росатома.

"В ходе прошедшего в Торонто 25 апреля заседания совета управляющих Всемирной ядерной ассоциации (World Nuclear Association, WNA) первый заместитель генерального директора - директор блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации "Росатом" Кирилл Комаров избран на должность заместителя председателя совета управляющих WNA", - говорится в сообщении.

WNA создана в 2001 г. в Лондоне и на сегодняшний день объединяет 170 компаний из 38 стран мира, среди которых Франция, Индонезия, Чехия, Финляндия, Япония, Корея, США и др. Всемирная ядерная ассоциация - наиболее представительная международная организация, объединяющая производителей и потребителей товаров и услуг ядерного топливного цикла (ЯТЦ), инжиниринговые, реакторостроительные и транспортные компании, оперирующие в атомной области. Совет управляющих WNA определяет стратегические цели ассоциации, а также вовлечен в разработку программы "Гармония", направленной на повышение доли атомной энергетики в мировом энергобалансе до 25% к 2050 г.

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