Россия в течение 2-3 лет сможет полностью заместить импорт мидий и устриц

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БРЮССЕЛЬ, 26 апреля. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Россия в течение 2-3 лет сможет полностью заместить поставки мидий и устриц, которые ранее приходили из-за рубежа за счет наращивания производства в Азовском и Черном морях и, в частности, Крыму. Такое мнение высказал журналистам руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, представляя российскую экспозицию в Брюсселе на международной выставке морепродуктов "SeaFoodExpo - 2017".
"За последний год мы нарастили производство мидий и устриц в Азово-Черноморском бассейне благодаря Краснодарскому региону и Крыму. Показатели существенные, мы считаем, что в течение двух-трех лет мы сможем заместить весь тот импортный товар, который нам приходил из других стран", - отметил он.
Российские рыбаки в 2016 г. добыли более 4,755 млн т водных биоресурсов, что на 5,5% больше рекордного за 15 лет результата 2015 г. При этом в 2016 г. Россия нарастила производство таких деликатесов, как устрицы и мидии в два раза.