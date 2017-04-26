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Алжир и Венесуэла поддержат продление договоренностей по сокращению добычи нефти

Экономика и бизнес
26 апреля, 19:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
Министры энергетики двух стран приняли решение поддержать пролонгацию соглашения еще на полгода
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Алжир и Венесуэла, входящие в ОПЕК, намерены поддержать продление соглашения организации с другими странами-экспортерами нефти о сокращении добычи еще на полгода, сообщается на странице министра энергетики Алжира Нуреддина Бутарфы в Facebook.

"Министры приняли решение поддержать пролонгацию соглашения ОПЕК и стран вне ОПЕК", - говорится в сообщении, опубликованном после визита венесуэльского министра нефти Нельсона Мартинеса в Алжир.

Алжир одним из первых высказался за продление договоренностей. В марте Буттарфа заявлял, что было бы разумным продлить сделку хотя еще на 3-4 месяца.

Некоторые страны ОПЕК также уже высказали свое мнение. В частности, Саудовская Аравия и Кувейт не исключают, что ОПЕК может потребоваться продление договоренностей для снижения объемов мировых запасов нефти. Глава Минэнерго России пока воздерживается и не озвучивает позицию РФ по пролонгации сокращения.

Очередная конференция ОПЕК, на которой планируется обсудить вопрос о пролонгации соглашения о сокращении добычи нефти, состоится 25 мая в Вене. Накануне министерский комитет по мониторингу за нефтедобычей с участием министра энергетики РФ Александра Новака в заключительный раз оценит ход исполнения договоренностей.

ОПЕК и 11 стран - экспортеров нефти, не входящих в организацию, взяли на себя обязательство в первом полугодии 2017 года сократить добычу на 1,8 млн баррелей в сутки относительно уровня октября 2016 года. В частности, Россия сократит добычу на 300 тыс. баррелей в сутки.

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