Курс доллара превысил 57 рублей впервые с 12 апреля 2017 года

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос на 1,5% и достиг 57,01 руб. Котировки американской валюты поднялись выше 57 руб. впервые с 12 апреля 2017 г., свидетельствуют данные торгов.

В свою очередь, курс евро по состоянию на 17:30 мск прибавил 0,97% и составил 62,01 руб. Европейская валюта преодолела отметку в 62 руб. впервые с 28 марта 2017 года.

Курсы валют укрепляются на фоне снижения цен на нефть. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе сегодняшних торгов на бирже ICE в Лондоне с поставкой в июне 2017 года снизилась на 0,3% - до $52,4 за баррель.