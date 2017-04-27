Россия и МВФ: от крупнейшего должника до влиятельного кредитора

Фонд выполняет множество функций. Например, он следит за состоянием международной валютной и финансовой системой, как в общемировом разрезе, так и в каждой конкретной стране. Кроме того, сотрудники МВФ консультируют страны, входящие в состав организации. Еще одна функция фонда - кредитование стран с существенными проблемами в экономике.

Каждая страна-член МВФ имеет свою квоту, влияющую на размер взносов, количество "голосов" при принятии решений и доступ к финансированию. Действующая формула расчета квот в МВФ состоит из четырех компонентов: валовый внутренний продукт, открытость экономики и ее изменчивость, а также международные резервы страны.

Каждое государство-участник передает взносы в фонд в определенных валютных пропорциях: четверть на выбор в одной из следующих валют: доллар США, евро (до 2003-го – марка и французский франк), японская йена, юань КНР и фунт стерлингов. Оставшиеся три четверти – в национальной валюте.

Поскольку, у стран-членов МВФ разные валюты, с 1972 года для общего удобства финансы фонда конвертируют во внутреннее платежное средство – оно называется SDR ("специальные права заимствования"). Именно в SDR МВФ ведет все расчеты и выдает кредиты, причем, только по "безналу" – ни монет, ни купюр SDR нет и никогда не было. Курс плавающий: по состоянию на 27 апреля, 1 SDR был равен $1,37 или 76,5 рублей.

Впрочем, в момент вступления России в МВФ сложилась любопытная ситуация. У нашей страны в 1992 году не было возможности внести свою долю в валюте. Проблему решили оригинально – страна взяла на один день беспроцентный кредит у США, Германии, Франции и Японии в валютах этих стран, внесла свой взнос в МВФ и сразу же попросила свою "резервную долю" (кредит в размере четверти от квоты, которую страна-член имеет право попросить у фонда в любой момент в иностранной валюте). После чего вернула предоставленные средства.