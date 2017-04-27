Россия и МВФ: от крупнейшего должника до влиятельного кредитора

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Уже 25 лет Российская Федерация является членом Международного валютного фонда (МВФ). 27 апреля 1992 года Совет управляющих МВФ проголосовал за прием в состав организации нашей страны и еще 12 бывших республик Советского Союза.
За это время Россия прошла путь от заемщика, получившего от МВФ примерно $22 млрд, до кредитора. История взаимоотношений России и МВФ - в материале ТАСС
Официальной датой создания МВФ считается 27 декабря 1945 года. В этот день первые 29 государств подписали Хартию МВФ – главный документ фонда. На сайте организации указана главная цель ее существования: обеспечение стабильности международной валютной системы, то есть системы обменных курсов и международных расчетов, которая позволяет странам и их гражданам вести операции друг с другом.
Сегодня в МВФ входят 189 государств.
Фонд выполняет множество функций. Например, он следит за состоянием международной валютной и финансовой системой, как в общемировом разрезе, так и в каждой конкретной стране. Кроме того, сотрудники МВФ консультируют страны, входящие в состав организации. Еще одна функция фонда - кредитование стран с существенными проблемами в экономике.
Каждая страна-член МВФ имеет свою квоту, влияющую на размер взносов, количество "голосов" при принятии решений и доступ к финансированию. Действующая формула расчета квот в МВФ состоит из четырех компонентов: валовый внутренний продукт, открытость экономики и ее изменчивость, а также международные резервы страны.
Каждое государство-участник передает взносы в фонд в определенных валютных пропорциях: четверть на выбор в одной из следующих валют: доллар США, евро (до 2003-го – марка и французский франк), японская йена, юань КНР и фунт стерлингов. Оставшиеся три четверти – в национальной валюте.
Поскольку, у стран-членов МВФ разные валюты, с 1972 года для общего удобства финансы фонда конвертируют во внутреннее платежное средство – оно называется SDR ("специальные права заимствования"). Именно в SDR МВФ ведет все расчеты и выдает кредиты, причем, только по "безналу" – ни монет, ни купюр SDR нет и никогда не было. Курс плавающий: по состоянию на 27 апреля, 1 SDR был равен $1,37 или 76,5 рублей.
Впрочем, в момент вступления России в МВФ сложилась любопытная ситуация. У нашей страны в 1992 году не было возможности внести свою долю в валюте. Проблему решили оригинально – страна взяла на один день беспроцентный кредит у США, Германии, Франции и Японии в валютах этих стран, внесла свой взнос в МВФ и сразу же попросила свою "резервную долю" (кредит в размере четверти от квоты, которую страна-член имеет право попросить у фонда в любой момент в иностранной валюте). После чего вернула предоставленные средства.
Квота России составляет 12 903 млн SDR ($17 677 млн или почти триллион рублей) или 2,7%.
Некоторые эксперты считают, что это просчет руководства СССР. Например, нынешний дуайен Совета директоров фонда (термин МВФ, дословно переводящийся как "старейшина") Алексей Можин рассказал ТАСС, что советская делегация участвовала в Бреттон-Вудской конференции, на которой разрабатывалась Хартия МВФ. Ее участники обращались к руководству Советского Союза с рекомендацией вступить в МВФ, но тогдашний нарком иностранных дел Вячеслав Молотов написал отказную резолюцию. По мнению Можина, причиной были особенности советской экономики, иная статистика и нежелание властей выдавать иностранным государствам некоторые экономические данные, например, размер золотовалютных резервов.
Главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Дмитрий Смыслов, автор книги "История отношений России с международными финансовыми организациями", приводит другое объяснение: "Догматические идеологические стереотипы, которые были присущи прежнему политическому руководству СССР".
После развала Советского Союза, остались многомиллиардные долги, ликвидировать которые удалось только в этом году. По разным данным они составляли от 65 до 140 млрд долларов. Изначально планировалось, что отдавать займы будут 12 республик бывшего Союза (кроме стран Прибалтики). Однако, в конце 1992 года президент РФ (1991-1999) Борис Ельцин подписал соглашение о "нулевом варианте", при котором Российская Федерация соглашалась выплачивать долги всех республик СССР, а взамен получала право на все активы бывшего Союза.
МВФ и Соединенные Штаты (как обладатель самой большой квоты в фонде) приветствовали это решение (по одной из версий – потому что другие республики попросту отказались возвращать займы и в 1992 году, деньги отдала только Россия). Больше того, по версии Смыслова, МВФ едва ли не ставил подписание "нулевого варианта" условием вступления в фонд.
Фонд позволял получать средства на длительные сроки и под очень низкие проценты (в 1992 году ставка была 6,6% годовых и с тех пор неуклонно снижается). Таким образом, Россия "рефинансировала" долги перед кредиторами СССР – их "процентная ставка" была существенно выше. Обратной стороной медали были требования, которые МВФ выставлял к России.
Есть две цифры. Первая из них – размер одобренных кредитов – он составляет 25,8 млрд SDR. Однако, по факту Россия получила только 15,6 млрд SDR. Эта существенная разница объясняется тем, что кредиты выдаются частями и с определенными условиями. В случае, если по мнению МВФ, Россия их не выполняла, дальнейшие транши просто не приходили.
Например, по итогам 1992 года, Россия должна была обеспечить сокращение бюджетного дефицита до 5% ВВП. Но он оказался в два раза выше, и поэтому транш не был отправлен. В 1993 году МВФ должен был выдать кредит более чем на 1 млрд SDR, однако его руководство не была удовлетворено результатами проводимой в России финансовой и макроэкономической стабилизации. По этой причине, а также из-за перемен в составе правительства РФ вторая половина кредита в 1993 году так и не была предоставлена. Наконец, в 1998 году Россия объявила дефолт, и поэтому объем финансовой помощи в размере более $10 млрд предоставлен не был. В 1999-2000 году МВФ должен был дать в кредит около $4,5 млрд долларов, но перечислил только первый транш. Кредитование прекратилось по инициативе России – поднялась цена на нефть, в 2000 году существенно изменилась политическая конъюнктура в стране и необходимость влезать в долги исчезла. После этого Россия вплоть до 2005 года погашала займы. С того момента наша страна не занимала у МВФ средства.
В любом случае - Россия была крупнейшим заемщиком МВФ, и, например, в 1998 году количество выданных кредитов превышало квоту более, чем в три раза.
Однозначного ответа нет. Часть из них шла на укрепление рубля, часть – в бюджет России. Очень много денег из кредитов МВФ ушло на погашение внешнего долга СССР перед другими кредиторами, в том числе Лондонским и Парижским клубами.
Нет. Фонд оказывал России и другим постсоветским странам комплекс экспертных и консалтинговых услуг. Особенно актуально это было сразу после распада СССР, поскольку в то время Россия и другие республики еще не умели эффективно управлять рыночной экономикой. По мнению Алексея Можина, фонд сыграл решающую, ключевую роль в создании казначейской системы в России. Кроме того, взаимоотношения с МВФ помогали России получать и другие займы, в том числе от коммерческих банков и организаций.
"Россия участвует в финансировании наших усилий — будь то в африканских странах, где у нас сейчас много программ, или в некоторых европейских странах, где мы работаем. И деньги к ней вернутся, с процентами", - так охарактеризовала роль нашей страны директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард в интервью ТАСС.
В свою очередь, Россия периодически проводит консультации с МВФ по всем аспектам экономического положения в нашей стране и развития экономики.
Сергей Круглов