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"Почта России" считает необоснованными обвинения Россвязи

Экономика и бизнес
26 апреля, 23:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
"Почта России" не является оператором услуги доступа в интернет, и значит не имеет оснований самовольно начать оказывать эту услугу в своих отделениях, отметили в компании
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. "Почта России" не является назначенным оператором услуги доступа в интернет, и значит не имеет правовых оснований самовольно начать оказывать эту услугу связи в своих отделениях в отсутствие действующего договора с "Ростелекомом". Об этом говорится в сообщении почтового оператора в ответ на обвинения в замораживании пунктов коллективного доступа (ПКД) в интернет.

"Почта России считает необоснованными обвинения Россвязи. Предприятие строго соблюдает законодательство РФ", - сообщил ТАСС представитель пресс-службы компании.

Ранее 26 апреля глава Россвязи Олег Духовницкий заявил, что "Почта России" нарушила закон, заморозив все 15 тысяч ПКД, расположенные в ее отделениях. По словам Духовницкого, отсутствие финансирования не повод для таких действий.

"В соответствии с распоряжением правительства РФ с 1 апреля 2014 года единым оператором универсального обслуживания на всей территории РФ назначено ПАО "Ростелеком". Именно на "Ростелеком" в соответствии с законом "О связи" и договором с Россвязью возложена обязанность по оказанию универсальных услуг связи, в том числе по организации ПКД", - говорится в сообщении "Почты России".

Пункты коллективного доступа в интернет финансировались из фонда универсальной услуги связи, в этот фонд операторы ежегодно отчисляют 1,2% выручки. Несмотря на то, что по закону "О связи" эти средства должны направляться только на ПКД, таксофоны и строительство волоконно-оптических линий связи в малые поселения, в рамках секвестра бюджета был сокращен и этот фонд.

Как ранее сообщали "Ведомости", в первой половине 2016 года "Ростелеком" направил письма партнерам с просьбой остановить оказание услуг ПКД в связи с недостатком финансирования. Оператор объяснил это тем, что получает из бюджета на оказание универсальных услуг связи, к которым относится и интернет-доступ в ПКД, в 2016 году меньше, чем предусмотрено его договором с Россвязью.

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