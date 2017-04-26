Всемирный банк ожидает роста цен на нефть в 2018 г до $60 за баррель

ВАШИНГТОН, 26 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Всемирный банк ожидает дальнейшего повышения цен на нефть в 2018 году. Согласно новому обзорному докладу по состоянию и ближайшим перспективам сырьевых рынков, представленному им в среду в Вашингтоне, средняя цена на нефть на мировых рынках должна в нынешнем году остаться на уровне $55 за баррель, а в 2018 году повыситься до $60 за баррель.

Цены на нефть

В докладе поясняется, что рост цен на нефть "поддерживается сокращением добычи" в странах-членах ОПЕК и государствах, не входящих в эту организацию. На взгляд ВБ, этот процесс "позволит постепенно достичь перебалансировки на рынках". Вместе с тем в банке предупреждают, что прогноз "подвержен риску пересмотра в сторону уменьшения в том случае, если "подскок" в добыче сланцевой нефти в США окажется большим, чем предполагалось".

В докладе указывается, что по сравнению с 2016 годом подъем цен до $55 за баррель - это "повышение на 26%". "Оно отражает рост спроса на нефть и сокращение запасов, а также предполагает продление договоренности между странами, входящими и не входящими в ОПЕК", - отмечается в обзоре ВБ.

"Предполагается, что в 2018 году цены повысятся до $60 за баррель, если уровень запасов вернется к более типичным показателям", - говорится в документе.

Газ и остальные товары

В обзоре рассматриваются цены и на другие энергоносители, включая природный газ и уголь. В целом товары этой группы, по оценкам ВБ, должны подорожать на 26% в нынешнем году и еще на 8% - в 2018 году. "В соответствии с ожиданиями по ценам на нефть природный газ, как ожидается, подорожает в нынешнем году на 15%, прежде всего под воздействием скачка цен в США", - отмечает ВБ в обзоре. Уголь должен за 2017 год повыситься в цене на 6%, из-за введенных ранее ограничений на предложение в Китае, потребляющем половину всего мирового производства угля.

По оценкам Всемирного банка, в нынешнем году впервые за последние пять лет ожидается рост цен и на сырьевые товары неэнергетической группы, включая сельскохозяйственную продукцию, удобрения, металлы и минералы. "Цены на металлы, по прогнозам, подскочат в этом году на 16%, благодаря сильному спросу, особенно со стороны Китая, и ограничению предложения, в том числе из-за перебоев в работе шахт в Чили, Индонезии и Перу", - подчеркивается в документе.

При этом драгоценные металлы напротив должны подешеветь в нынешнем и будущем годах на 1% за год из-за повышения базовых процентных ставок (банковского кредита) и сокращения закупок, связанных с безопасным размещением средств.