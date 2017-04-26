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АСИ призвало власти Новгородской области снижать административные барьеры для МСБ

Экономика и бизнес
26 апреля, 19:17 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД /Корр. ТАСС, Юлия Генерозова
Ключевыми проблемами для новгородских предпринимателей являются избыточные проверки и излишне запрашиваемые документы
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 апреля. /Корр. ТАСС Юлия Генерозова/. Руководитель Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева призвала чиновников Новгородской области снижать административные барьеры для предпринимателей и малого бизнеса. В частности, в регионе самый большой срок регистрации недвижимости среди субъектов РФ, что сдерживает развитие экономики, сказала она журналистам в Великом Новгороде.

"С руководством области мы определили основные направления: необходимо выстроить конструктивный диалог с территориальными подразделениями федеральных органов власти по оптимизации процедур. В частности, с Росреестром, потому что итоги 2016 года показали, что в Новгородской области самый большой срок в России по регистрации собственности", - сказала она. Согласно нормативам, с 2015 года государственная регистрация прав и сделок с недвижимостью осуществляется в течение 10 рабочих дней.

Чупшева отметила, что наиболее часто новгородские предприниматели жалуются на избыточные проверки и излишне запрашиваемые документы. Это ключевые проблемы, на решении которых надо сосредоточиться для работы в этом году, подчеркнула она.

Руководитель АСИ напомнила, что в минувшем году Новгородская область занимала 65-е место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата и выразила мнение, что "пока серьезных изменений (в рейтинге) ожидать не стоит. Текущие значения показателей Новгородской области ниже средних общероссийских значений".

Врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин согласился с этой оценкой. "Нам нужно привести ситуацию с административными барьерами хотя бы к среднероссийской. Для этого правительство региона должно ударно поработать, убирая излишние нормативные акты, процедуры и бюрократию", - отметил он.

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