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Минниханов рассказал Путину о мерах по преодолению ситуации в банковской сфере Татарстана

Экономика и бизнес
26 апреля, 19:57 UTC+3 МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
Глава республики сообщил, что планируется создать специальный фонд для оказания поддержки вкладчикам, которые не смогут получить средства за счет распродажи
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Глава Татарстана Рустам Минниханов рассказал президенту России Владимиру Путину о мерах, принимаемых властями республики для преодоления негативной ситуации в банковской сфере.

"Конечно, нам придется найти механизм: мы планируем создать специальный фонд, который окажет поддержку той категории вкладчиков, которые не смогут получить (средства) за счет распродажи", - сказал сегодня Минниханов на встрече с главой государства.

По словам Минниханова, создана правительственная комиссия, "формируется кредиторская масса". "Люди, которые виновны, задержаны, правоохранительные органы работают, рассматриваем все сделки", - сказал глава Татрстана.

Вторая проблема, которую решают власти республики, - это дольщики. "Там тоже две крупные компании, их руководители задержаны", - сказал Минниханов.

Говоря о социально-экономическом положении в республике, Минниханов отметил позитивные тенденции. "Темпы роста промышленной продукции - 104,7%, ВРП (валовый региональный продукт - прим. ТАСС) - 104,2%, ситуация в экономике улучшается", - рассказал руководитель республики, подводя итоги первого квартала текущего года.

На встрече он также выразил благодарность от лица населения Татарстана за звание Герой Труда, недавно присвоенное бывшему президенту республики Минтимеру Шаймиеву. "Хотел поблагодарить Вас от всех татарстанцев за высокое звание, которое присвоено нашему Минтимеру Шариповичу. Это заслуженная награда, огромный подарок для нашей республики, и я думаю, что мы и дальше будем вместе с Российской Федерацией реализовывать большие проекты и приносить пользу нашей стране", - сказал Минниханов.

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Банк России 3 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у казанских Татфондбанка, Интехбанка, Анкор банка. Согласно данным отчетности, по величине активов Татфондбанк на 1 февраля 2017 года занимал 42-е место в банковской системе РФ, Интехбанк - 138-е место, Анкор банк - 231-е. Все три банка являются участниками системы страхования вкладов. 10 апреля Анкор банк решением Арбитражного суда Татарстана признан банкротом, 11 апреля банкротом признан Татфондбанк, 12 апреля - Интехбанк.

В начале апреля ЦБ отозвал также лицензию у Татагропромбанка в связи с полной утратой банком капитала (по величине активов на 1 марта 2017 года занимал 400-е место в банковской системе РФ). Кредитная организация проводила операции, направленные на финансирование кредитных организаций, входящих в неформальную банковскую группу, возглавляемую Татфондбанком. Вследствие доформирования резервов по обязательствам Татфондбанка и Интехбанка в связи с отзывом у них лицензий на осуществление банковских операций капитал банка приобрел отрицательное значение порядка 0,6 млрд рублей. По данным самого Татагропромбанка, 46,58% доли в его капитале принадлежит ООО "Новая нефтехимия", основным бенефициаром которой являлся бывший председатель правления Татфондбанка Роберт Мусин.

В отношении Мусина 6 апреля было возбуждено новое уголовное дело по статье "Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия". По версии следствия, депутат Госсовета Татарстана Мусин и неустановленные должностные лица Татфондбанка в декабре 2016 года незаконно вывели залоговое имущество ООО "Урман" на сумму более 847 млн рублей. В результате часть кредитных обязательств перед Татфондбанком осталась без обеспечения, что привело к невозможности банка исполнить свои обязательства перед кредиторами, в том числе ЦБ РФ, на сумму более 207 млн рублей. 11 апреля Приволжский районный суд Казани продлил арест Мусина на три месяца - до 16 июля 2017 года.

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