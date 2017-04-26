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Клиенты Сбербанка подали более 1 тыс. заявок на покупку "народных" ОФЗ

Экономика и бизнес
26 апреля, 20:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
Общий объем заявок составил 912 млн руб. по номиналу, говорится в сообщении пресс-службы банка
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Более тысячи человек подали заявки в Сбербанк на приобретение "народных" облигаций федерального займа ОФЗ-н в первый день их продажи. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

"Общее число клиентов, подавших заявки на приобретение облигаций, составило на конец дня около 1 тыс. Общий объем заявок составил 912 млн руб. по номиналу, средний размер заявки на текущий момент - 0,9 млн руб.", - говорится в сообщении пресс-службы банка.

Если спрос на ОФЗ-н сохранится на текущем уровне, облигации объемом 7,5 млрд руб., по оценке кредитной организации, будут размещены в ближайший месяц.

Ранее сегодня стало известно, что облигации первого выпуска ОФЗ для населения приобрел глава Сбербанка Герман Греф. Он подал заявку сегодня утром в отделении центрального офиса банка.

Доход от вложения в эту ценную бумагу составляет до 8,5% годовых и превосходит ставки по депозитам в коммерческих банках. При этом государство гарантирует возврат всех вложенных средств в любой момент времени по первому требованию инвестора, поскольку ОФЗ-н являются долгом российского правительства. Физические лица с апреля смогут приобрести ОФЗ-н в любом из примерно 1 тыс. 400 отделений Сбербанка и ВТБ 24 по всей стране.

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