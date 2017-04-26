"Мечел" обсудит с кредиторами возможность выплаты дивидендов за 2016 год

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. "Мечел" не исключает выплаты дивидендов по привилегированным акциям за 2016 год, обсудит эту возможность с акционерами и кредиторами, сообщил в ходе телеконференции с инвесторами главный исполнительный директор компании Олег Коржов.

"Будем направлять или нет, пока для нас не совсем понятно. Во-первых, это должно одобрить собрание акционеров. Во-вторых, у нас есть ограничения по выплате дивидендов по условиям соглашения с банками. Поэтому мы не можем выплачивать их, не получив согласия банков. В любом случае, будет с ними разговор, еще есть время для того, чтобы обратиться к банкам за согласованием по выплате дивидендов и вынести этот вопрос на собрание акционеров", - сказал Коржов, отвечая на вопрос о планах по дивидендам.

Он также напомнил, что в соответствии с уставом компании, на выплаты дивидендов по привилегированным акциям может направляться до 20% чистой прибыли по МСФО.

По итогам 2015 года "Мечел" направлял на дивиденды по привилегированным акциям 6,94 млн рублей из расчета пять копеек на акцию, как и за 2014 год. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивались.

"Мечел" по итогам 2016 года впервые за пять лет получил прибыль, она составила 7,12 млрд руб. по МСФО против убытка в размере 115,16 млрд руб. годом ранее. В 2016 году компания заключила соглашение о реструктуризации долга с государственными банками-кредиторами, на которые приходится 71% долгового портфеля компании. Так, по условиям реструктуризации срок начала погашения основного долга был перенесен на 2020 год с его последующей амортизацией до апреля 2022 года. Кроме того, новые соглашения предусматривают частичную капитализацию процентов, что сокращает объем текущих платежей по обслуживанию долга.

"Мечел" объединяет производителей угля, железорудного концентрата, стали, проката, ферросплавов, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии. В компании работают около 67 тыс. человек. Председатель совета директоров "Мечела" Игорь Зюзин и его родственники контролируют 55,04% акций компании.