"Татнефть" подала в ФАС ходатайство о покупке компании, занимающейся строительством АЗС

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Структура "Татнефти" - "Татнефть-АЗС Центр" - подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России ходатайство о приобретении 99% в капитале ООО "Виста", которое занимается строительством АЗС для нефтяной компании. Об этом говорится в материалах антимонопольной службы.
Как отмечается в документе за подписью замруководителя ФАС Анатолия Голомолзина, служба приняла решение продлить срок рассмотрения ходатайства на два месяца для получения дополнительной информации.
Ранее в "Татнефти" сообщили о планах удвоить объем продаж бензина через АЗС к 2025 году - до 3,3 млн тонн в сутки. Инвестиции компании в развитие розничного бизнеса в течение 2016-2025 годов должны составить 39,2 млрд рублей.
"Татнефть" - пятая по объемам добычи компания в России и четвертая по объемам переработки. В 2016 году на НПК "Танеко" было переработано 8,7 млн тонн нефти. В 2017 году ожидается уменьшение объемов переработки - до 7,8 млн тонн.