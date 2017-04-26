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В Белом доме рассматривают проект указа о выходе США из NAFTA

Экономика и бизнес
26 апреля, 20:33 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
По словам министра торговли США Уилбура Росса, переговоры по данному вопросу начнутся "не ранее конца текущего года"
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ВАШИНГТОН, 26 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Проект исполнительного указа о выходе США из Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) находится на стадии рассмотрения. Об этом в среду заявил представитель американской администрации, передает агентство Reuters.

Пока неизвестно, будет ли этот документ одобрен президентом Дональдом Трампом.

Данная договоренность была подписана США, Канадой и Мексикой в 1992 году и вступила в силу в 1994 году. Ранее сам Трамп в своем обращении к Конгрессу заявил, что из-за NAFTA США потеряли больше одной четверти рабочих мест на производстве. Перезаключение NAFTA было одним из предвыборных обещаний хозяина Белого дома.

В то же время, по мнению министра торговли США Уилбура Росса, переговоры по данному вопросу начнутся "не ранее конца текущего года", более того, они будут "комплексными и сложными".

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