"Цифровая революция" в промышленности стала темой дискуссии на Ганноверской выставке

ГАННОВЕР /Германия/, 26 апреля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Представители немецкой и российской промышленности обсудили в Ганновере (федеральная земля Нижняя Саксония) процесс внедрения цифровых технологий в отрасли производства. Панельная сессия "Россия - Германия: цифровая экономика и "Индустрия 4.0" состоялась в рамках Ганноверской промышленной выставки, организовано мероприятие фондом "Росконгресс". В дискуссии принимали участие, в частности, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Осьмаков, а также исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики (ВКНЭ) Михаэль Хармс.

Как заявил Хармс в беседе с корреспондентом ТАСС, ВКНЭ приглашен на Петербургский международный экономический форум, который пройдет 1-3 июня, и один из двусторонних российско-германских форматов там будет посвящен именно "Индустрии 4.0". По его словам, под этим термином понимается внедрение высокотехнологичных решений в промышленное производство, что позволит в разы повысить эффективность предприятий в ближайшие годы.

"Нужно признать, что пока каких-либо проектов-маяков в этой области между нами было мало. Но мы видим, что есть с одной стороны прекрасная специализация российских сотрудников, а с другой - промышленная сила Германии. Эта комбинация может быть очень перспективной", - заявил Хармс.

Мнение российской стороны

Осьмаков подчеркнул, что тема дигитализации актуальна для многих стран. Что касается России и Германии, то тут обе страны оказались перед лицом демографических проблем, в частности, старения населения. Внедрение цифровых технологий в промышленный процесс позволит, по его словам, частично нивелировать данные проблемы. "Цифровая революция, "Индустрия 4.0" позволяет нам эффективно ответить на стоящие перед нами вызовы", - сказал в ходе дискуссии Осьмаков.

Замминистра сказал, что в России сейчас уделяется большое внимание данной теме. "У нас разрабатываются профессиональные стандарты для школ и вузов, создаются кружки, где детей обучают азам робототехники, - сказал он. - У нас есть программа, в рамках которой мы создаем на базе вузов инжиниринговые компании, которые затем уже используют потенциал студентов, молодого поколения и "подтаскивают" их индустриальным партнерам".

Известный в ФРГ экономист Клаус Мангольд в ходе дискуссии подчеркнул необходимость разрабатывать общие стандарты между РФ и Германией по дигитализации. "Европа нуждается в единых стандартах для "цифровой революции", и Россия для этого нам нужна в качестве важного партнера. У этой страны есть много возможностей для "Индустрии 4.0, в первую очередь речь идет о молодых людях с хорошим образованием и высокой мотивацией", - сказал он.

Согласно подсчетам экспертов, европейская промышленность в течение ближайших 3-4 лет будет ежегодно инвестировать в "Индустрию 4.0" около 140 млрд евро. Более 80% предприятий будут переводить на цифровую основу всю цепочку создания продукции. Размер дополнительной ежегодной прибыли европейской промышленности от цифровых продуктов и сервисов по прогнозам аналитиков, ожидается в районе 110 млрд евро к 2020 году.