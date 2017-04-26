Браверман: государственные закупки у малого бизнеса становятся высокотехнологичными

МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Юлия Ермилова/. Высокотехнологичные товары будут постепенно вытеснять базовые в закупках государственных органов и компаний у предприятий малого и среднего бизнеса. При этом роль качества закупок и сертификации существенно возрастет, заявил ТАСС руководитель корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) Александр Браверман по итогам встречи президента Владимира Путина с представителями деловых кругов Ярославской области, участники которой обсудили ситуацию в секторе малого и среднего предпринимательства.

Согласно постановлению правительства, доля прямых закупок государственных компаний у малых и средних предприятий вырастет с 10% до 15% с 1 января 2018 года. За весь 2016 год общий объем закупок у сектора малого и среднего бизнеса со стороны государственных заказчиков составил более 1,5 трлн рублей, по итогам первого квартала 2017 года эта цифра составила более 400 млрд рублей. А по оценкам корпорации МСП, к концу 2017 года реально выйти на общий объем закупок в 1,6 трлн рублей. При этом малым предпринимателям доступно уже более 121 тыс. номенклатурных позиций.

"Это говорит о том, что предприниматели переходят от простых товаров к выполнению более сложных контрактов по поставкам высокотехнологичной продукции", - заявил Браверман. По его словам, с таким количеством позиций невозможно закрывать закупки только по поставке "бумаги и бутилированной воды, хотя "поставка простых товаров тоже очень важна".

По мнению Бравермана, увеличению доступа компаний из сектора малого и среднего бизнеса к закупкам высокотехнологичной продукции способствует, в первую очередь, поддержка правительства, а также финансовая поддержка банков и самой Корпорации МСП.

По мнению экспертов и представителей банков, будущее малого бизнеса в России связано с поставками высокотехнологичной продукции, а не с розничной торговлей и общественным питанием, с которыми малый бизнес до недавнего времени ассоциировался в массовом сознании.

Улица с двухсторонним движением

По мнению Бравермана, при увеличении доли высокотехнологичной продукции в поставках крупных компаний важную роль играет сертификация продукции. Согласованный министерствами, Росстандартом, Корпорацией МСП и одобренный проектным комитетом правительства подход к облегчению прохождения малыми предприятиями сертификации заключается в том, что при неизменно высоких требованиях к безопасности и качеству продукции сертификация не должна стать заградительным ценовым барьером.

"При этом сертификация простых товаров и услуг может не проводиться вовсе. Что касается продукции, связанной с безопасностью любого рода, то сертификация должна проводиться бесплатно, как это делается сейчас в Росатоме, или в пределах затрат, понесенных крупнейшими заказчиками", - подчеркнул глава корпорации.

Браверман отметил, что одним из ключевых направлений корпорации на 2017 год является повышение уровня доверия между крупнейшими заказчиками и представителями малого и среднего бизнеса в рамках взаимодействия по госзакупкам.

"С этого года госкомпании смогут проверять своих поставщиков из сектора МСП в плане выполнения контракта по следующим критериям: качество и срок выполнения. Корпорация МСП поддерживает их в этом вопросе. Более того, мы активно взаимодействуем и совместно работаем по данному направлению", - сказал он.

Также, по его словам, корпорация МСП будет проверять на прозрачность государственных закупок самих заказчиков. Основная проверка будет вестись по четырем основным критериям: аффилированность менеджмента компании на всех уровнях с победителями тендеров, доля закупок у единственного поставщика в сегменте МСП, уровень конкуренции при закупке у малых и средних компаний и экономия средств при снижении конечной цены для закупщика по результатам тендера.

Недостаточная информированность

Браверман отметил, что уровень аффилированности менеджмента компании-заказчика с поставщиками зафиксирован в размере менее 1% от общего уровня закупок. Доля закупок у единственного поставщика (способ закупки, который позволяет приобрести товары необходимого качества, определенной торговой марки у определенного продавца в короткий срок - прим. ТАСС) в секторе МСП составляет 24,6%, что в 2,6 раза ниже, чем в при общих торгах в рамках Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"). По мнению экспертов эти цифры свидетельствуют о более низком уровне нарушений и коррупции при закупках в сегменте малого бизнеса по сравнению с другими сегментами.

"Что касается показателя уровня конкуренции, то в рамках Федерального закона № 223 у сектора МСП зафиксирован уровень конкуренции в 1,7 раза выше, чем в обычных закупках по этому закону. Это говорит о том, что цена для закупщика получается ниже, так как конкуренция выше", - добавил он.

При этом глава корпорации отметил низкий уровень информированности бизнесменов о государственных закупках, несмотря на то, что информация размещена на многих государственных ресурсах - корпорации МСП, в электронной системе поддержки малого и среднего бизнеса "Бизнес- навигатор МСП", а также на ресурсах деловых сообществ "Опора России", "Деловая Россия", Российский союз промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленной палаты. По его словам, для решения данного вопроса корпорация МСП запустила активную компанию по продвижению "Бизнес-навигатора", который является источником информации о закупках для предпринимателей.

"Мы видим большой потенциал в системе "Бизнес-навигатор МСП", если о ней будет знать как можно большее число предпринимателей. Ведь на данном сервисе размещена вся информация о госзакупках и есть возможность детально ознакомиться с условиями конкурса. Кроме того, благодаря навигатору можно повысить конкуренцию среди предпринимателей и, соответственно, снизить цену для крупнейших заказчиков" , - добавил он.

Глава корпорации МСП подчеркнул, что работа по развитию сектора отечественного малого и среднего бизнеса реализуется в рамках стратегии развития малого и среднего предпринимательства в России до 2030 года в формате проектного офиса под руководством первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова и в тесном взаимодействии с руководителем Минэкономразвития РФ Максимом Орешкиным.