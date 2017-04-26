СМИ: президент Венгрии назначил Яноша Шули министром по делам расширения АЭС "Пакш"

ВЕНА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Президент Венгрии Янош Адер назначил мэра города Пакш Яноша Шули министром без портфеля по делам расширения единственной венгерской атомной электростанции "Пакш". Об этом сообщило венгерское агентство MTI.

Как отмечается, Шули будет координировать решения, основанные на двусторонних государственных договоренностях между Венгрией и Россией по строительству дополнительных энергоблоков на АЭС "Пакш". Планируется, что он приступит к исполнению своих обязанностей 2 мая.

Шули по образованию инженер и проработал на этой станции 31 год, а в 2009-2010 гг. был генеральным директором АЭС до избрания мэром города Пакш.

В начале апреля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил Яношу Шули занять новую должность. 19 апреля профильный комитет парламента поддержал эту инициативу. Новый министр без портфеля будет контролировать реализацию строительства дополнительных энергоблоков на венгерской АЭС, а также займется урегулированием всех возникающих вопросов. До назначения министра проектом расширения АЭС "Пакш" с 2014 года занимается уполномоченный правительства Атилла Асоди.

Россия и Венгрия договорились о строительстве новых энергоблоков на АЭС "Пакш" в январе 2014 года. Для реализации проекта российская сторона предоставит Венгрии государственный кредит на сумму до 10 млрд евро. Общие инвестиции в сооружение двух блоков на площадке "Пакш" не превысят 12,5 млрд евро. Соглашение предполагает использование заемных средств в период с 2014 по 2025 год.

Эта атомная станция построена в конце 1980-х годов и сейчас производит порядка 40% электроэнергии, которая потребляется в Венгрии. Ввод в строй дополнительных мощностей позволит удвоить объем выработки электричества и создать порядка 10 тысяч рабочих мест. Венгрия при участии РФ планирует приступить к строительству новых энергоблоков на АЭС "Пакш" в 2018 году. 6 марта этого года Еврокомиссия сообщила об одобрении строительства новых энергоблоков на станции.