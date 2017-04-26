Сбой в обслуживании карт Visa Сбербанка был связан с подключением Apple Pay и Samsung Pay

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Сбой в обслуживании карт Visa Сбербанка, произошедший в ночь на 24 апреля, был связан с работами по подключению платежных систем Apple Pay и Samsung Pay. Об этом сообщила в среду компания OpenWay, занимающаяся автоматизацией платежных сервисов.

"В рамках подключения новых сервисов мобильных бесконтактных платежей Apple Pay и Samsung Pay для владельцев карт Visa Сбербанка в ночь с 23 на 24 апреля часть операций по картам Visa была временно недоступна. Причина этого была связана с изменением настройки маршрутизации запросов и была оперативно устранена сотрудниками банка в тесном взаимодействии со службой технической поддержки компании", - отмечается в сообщении.

Компания также принесла извинения клиентам Сбербанка за причиненные неудобства.

Как сообщалось ранее, в работе ряда сервисов Сбербанка в ночь на 24 апреля произошел сбой. Примерно к 06:00 мск обслуживание карт было восстановлено в полном объеме. На следующий день - 25 апреля - владельцам карт Visa от Сбербанка стали доступны платежные системы Apple Pay и Samsung Pay.

В начале октября прошлого года Сбербанк запустил платежную систему Apple Pay совместно с MasterCard. Эта система мобильных платежей позволяет оплачивать покупки с помощью смартфона по технологии NFC (Near Field Communication - "коммуникация ближнего поля") с помощью специальной программы. Ее можно использовать для платежей в магазинах и Интернете.

Samsung Рay также является платежной системой с NFC. В России система заработала 29 сентября. Данный сервис доступен владельцам смартфонов Samsung Galaxy.