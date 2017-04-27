"Известия": темпы роста просрочки по ипотеке в I квартале достигли минимума за два года

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Темпы роста просроченной задолженности по ипотеке в I квартале 2017 года достигли минимума за два года. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование Объединенного кредитного бюро (ОКБ, "дочка" Сбербанка).
Рост просроченной задолженности в I квартале 2017 года составил минимальный 1% по сравнению с 12% годом ранее. Общий объем просроченной задолженности на 1 апреля составил 164,6 млрд рублей, пишет газета.
Старший вице-президент, директор департамента ипотечного кредитования ВТБ24 Андрей Осипов подтверждает данные ОКБ. "В нашем триллионном портфеле просрочка составляет всего 1%", - отметил он.
Улучшение качества ипотечного портфеля в I квартале объясняется двумя основными причинами, пояснил главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. "Во-первых, можно отметить улучшение ситуации в экономике и рост доходов населения в номинальном выражении. Вторым фактором стало сокращение доли валютных ипотечных кредитов в портфеле, которые постепенно реструктурируются либо списываются", - рассказал он.
Согласно исследованию ОБК, ипотечный рынок в России последние годы развивается довольно бурно, однако количественный рост любого кредитования нередко сопровождается проблемами с качеством. "Так случилось и с ипотекой, которая в последние два года привлекает пристальное внимание Центробанка. Ухудшение ситуации в экономике в конце 2014 года и "процентный шок" привели к нескольким подряд кварталам быстрого роста просрочки по жилищным ссудам. Например, во II квартале 2015 года показатель вырос на 8%, в следующем квартале - на 7,5%, затем - сразу на 38%. Однако в начале этого года ситуация наконец вернулась в "зеленую зону", - приводит газета данные ОКБ.