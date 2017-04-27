Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.04:
$ 56.31
€ 61.51
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Nikkei: Mitsubishi Corporation построит в РФ завод по производству стальных труб

Экономика и бизнес
27 апреля, 2:42 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Игорь Беляев

Корпорация вложит в развитие проекта $90 млн

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 27 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Японская Mitsubishi Corporation построит в России завод по производству стальных труб. Об этом сообщила ведущая деловая газета Японии Nikkei. 

Корпорация вложит в развитие проекта $90 млн. По данным издания, в проекте также примет участие промышленная компания из Осаки Nakad.

Отмечается, что произведенные на заводе стальные трубы будут в дальнейшем использоваться в российской нефтегазовой отрасли. Завод должен начать работу к середине 2018 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Япония Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Космонавт Владимир Комаров
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
NYT: Трамп, скорее всего, подпишет указ о выходе США из NAFTA
2
В подъезде дома на севере Москвы застрелили адвоката
3
Чистая победа: Шарапова выиграла первый матч после дисквалификации
4
В Калининграде задержаны 12 членов террористической группировки
5
Клинцевич: Россия сможет жестким образом ответить на возможную агрессию со стороны США
6
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
7
Захарова: ракетный удар США по Сирии был бессмысленным и ни к чему не привел
Темы дня
Загрузка...
Реклама