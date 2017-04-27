Nikkei: Mitsubishi Corporation построит в РФ завод по производству стальных труб

ТОКИО, 27 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Японская Mitsubishi Corporation построит в России завод по производству стальных труб. Об этом сообщила ведущая деловая газета Японии Nikkei.

Корпорация вложит в развитие проекта $90 млн. По данным издания, в проекте также примет участие промышленная компания из Осаки Nakad.

Отмечается, что произведенные на заводе стальные трубы будут в дальнейшем использоваться в российской нефтегазовой отрасли. Завод должен начать работу к середине 2018 года.