Nikkei: Mitsubishi Corporation построит в РФ завод по производству стальных труб

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ТОКИО, 27 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Японская Mitsubishi Corporation построит в России завод по производству стальных труб. Об этом сообщила ведущая деловая газета Японии Nikkei.
Корпорация вложит в развитие проекта $90 млн. По данным издания, в проекте также примет участие промышленная компания из Осаки Nakad.
Отмечается, что произведенные на заводе стальные трубы будут в дальнейшем использоваться в российской нефтегазовой отрасли. Завод должен начать работу к середине 2018 года.