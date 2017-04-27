ВАШИНГТОН, 27 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Дональд Трамп в среду в разговоре с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и мексиканским лидером Энрике Пенья Ньето договорился пока не прекращать действие Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

В заявлении подчеркивается, что "президент Трамп согласился пока не прекращать действие NAFTA". Он вместе со своими собеседниками "договорился незамедлительно приступить" к "возобновлению переговоров по NAFTA на благо всех трех стран".

В Белом доме подчеркнули, что глава государства провел "приятный и продуктивный разговор". "Моя привилегия состоит в усовершенствовании NAFTA через переговоры о его пересмотре. Для меня большая честь работать с президентом Пенья Ньето и премьер-министром Трюдо, и я полагаю, что итог (общей работы - прим. ТАСС) сделает все три страны сильнее и лучше", - цитирует Трампа пресс-служба.

Ранее в среду газета The New York Times (NYT) сообщила, что президент США, вероятнее всего, подпишет исполнительный указ о выходе страны из NAFTA. По сведениям ее источников в администрации, глава государства таким образом намерен выполнить одно из основных своих предвыборных обещаний.

Соглашение было подписано в 1992 году и вступило в силу в 1994 году. Ранее сам Трамп в своем обращении к Конгрессу заявил, что из-за НАФТА США потеряли больше одной четверти рабочих мест на производстве.