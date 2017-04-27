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Власти Сахалина готовы вместе с Японией осваивать водные биоресурсы на Курилах

Экономика и бизнес
27 апреля, 5:49 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК /Корр. ТАСС, Ирина Байбарза

Региональные власти островного региона представили в Министерство иностранных дел свой пакет предложений по совместному освоению Курильских островов

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 апреля. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Правительство Сахалинской области рассматривает возможности совместного освоения с Японией водных биологических ресурсов у берегов Курильских островов. Об этом в сахалинской областной Думе заявил губернатор островного региона Олег Кожемяко.

"Возможно совместное использование акваторий по незанятым рыболовным участкам, а также по тем объектам, которые не осваиваются рыбаками Сахалина и Курил", - сказал Кожемяко.

Он напомнил, что региональные власти представили в Министерство иностранных дел свой пакет предложений по совместному освоению Курильских островов. "Их формировали профильные министерства. Предложения касаются улучшения инженерной инфраструктуры, жилищного строительства, вопросов экологи (утилизация бытовых отходов), медицинского обслуживания. Учтены и общие положения, входящие в программу развития Курильских островов", - сказал губернатор.

По его словам, МИД РФ рассмотрит предложения российской и японской сторон и определится в выборе той модели, которая будет удобна для России и привлекательна для японской стороны.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сегодня отправляется 27 апреля с официальным визитом в Россию, где проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Ожидается, что в центре внимания предстоящих переговоров будет рассмотрение хода реализации договоренностей, достигнутых во время визита главы российского государства в Японию 15-16 декабря 2016 года. Также планируется обсуждение состояния и перспектив развития российско-японского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут консультации по выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается проблема принадлежности южной части Курил. Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды, которые в Японии называют "северными территориями", по итогам войны вошли в состав СССР, однако их принадлежность оспаривается Токио. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

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