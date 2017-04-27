Министр торговли подтвердил, что власти США проведут проверки по поводу импорта алюминия

ВАШИНГТОН, 27 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Американский министр торговли Уилбур Росс в среду подтвердил, что его ведомство начнет проверку с целью оценки возможного влияния импорта алюминия в США на национальную безопасность страны. Об этом он рассказал журналистам во время брифинга в Белом доме.

"Президент подпишет (в четверг - прим. ТАСС) меморандум об оценке того, возникает ли угроза национальной безопасности США от импорта алюминия", - отметил он, подчеркнув, что минторг "определит последствия роста импорта алюминия".

Дело в том, продолжил Росс, что алюминий высокого качества используется в оборонной отрасли, в том числе при создании военных самолетов и автомобилей, бронетехники.

Всего один поставщик

По словам министра, в США "благодаря непомерно высокой конкуренции из-за рубежа" существует только один завод по производству алюминия для авиакосмической промышленности.

"Безусловно, крайне опасно, с точки зрения национальной обороны, иметь лишь одного (отечественного - прим. ТАСС) поставщика абсолютно необходимого материала, - пояснил глава минторга, не исключив возможности повышения тарифов на импорт алюминия. - В то же самое время, когда нашим Вооруженным силам необходимо все больше самого высококачественного алюминия, мы производим его все меньше и меньше, у нас лишь один поставщик алюминия для авиакосмической отрасли".

Назвав Китай одним из главных импортеров металла в страну, Росс отказался считать действия администрации нападением на Пекин. "Это не какая-то китайскофобская программа. Это связано с глобальной проблемой", - рассказал министр, добавив, что президент США Трамп таким образом выполняет свои предвыборные обещания по решению проблем в торговле.

Выполнение обещаний

"Несомненно, вы помните, что в ходе кампании президент объявил, что он будет жестче заниматься вопросами торговли. Он заявил о намерении пересмотреть существующие соглашения. Он объявил, что сделает все возможное, чтобы вернуть рабочие места в Америку. Так что это вполне логично вытекает из того, что он выполняет свои предвыборные обещания", - подчеркнул Росс.

Министр отметил, что речь идет о таком же разбирательстве, которое минторг по указанию Белого дома инициировал ранее в этом месяце относительно поставок стали в США. Трамп подписал тогда соответствующий указ о начале проверки. "Это не та отрасль, где мы можем позволить себе быть зависимыми от других стран", - пояснил президент.

Американские производители алюминия сильно пострадали от резкого роста производства этого металла в КНР. С 2000 года Китай увеличил свою долю на мировом рынке алюминия с менее чем 11% до почти 53%, повысив производство почти в 12 раз.

В Соединенных Штатах за тот же период закрылось большое количество алюминиевых заводов, а производство упало на 77%, во многом по причине падения цен из-за импорта Китая. Доля США на мировом рынке алюминия снизилась с 16% в 2000 году до менее 2% в прошлом году.

В конце марта президент США Дональд Трамп подписал два исполнительных указа, которые касаются контроля за торговлей и оценки торгового дефицита страны. Первый документ предусматривает проведение оценки применения так называемых компенсационных пошлин, которые используются в качестве ограничительных мер против импортеров из ряда государств.

Второй поручает министерству торговли США и аппарату торгового представителя выявить нарушения в торговле, которые способствуют усугублению огромного торгового дефицита, который составил в 2016 году $500 млрд.