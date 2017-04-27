Строительство НИИ детской онкологии и гематологии будет профинансировано из ФНБ

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об актуализации перечня крупных проектов с государственным участием. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

"В перечень крупных проектов с государственным участием, в том числе инфраструктурных проектов, финансируемых в рамках федеральных целевых программ и за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), подлежащих мониторингу, включены строительство НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ им. Н.Н. Блохина, строительство Федерального центра цереброваскулярной патологии и инсульта Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова", - говорится в справке к документу.

Кроме того, в перечень включено строительство тракта водоподачи от сбросов в Северо-Крымский канал до Феодосии и Керчи.