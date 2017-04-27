Россияне купили ОФЗ почти на 700 млн рублей в первый день продаж

МОСКВА, 27 апреля. Граждане РФ приобрели облигации государственного займа - ОФЗ - на сумму в 696,8 млн рублей в первый день продаж. Об этом говорится в сообщении Минфина, опубликованном на сайте вашифинансы.рф.

Минфин РФ подвел итоги первого дня размещения ОФЗ для населения, который прошел 26 апреля. "Размещенный объем выпуска - 696,807 млн рублей по номинальной стоимости", - говорится в материалах ведомства. Минфин России позитивно оценивает результаты первого дня размещения выпуска ОФЗ для физических лиц, говорится в сообщении.

По информации банков-агентов, объем заявок, поданных 27 апреля гражданами на покупку ОФЗ, заметно превысил фактический объем размещения, отмечают в Минфине. Причиной этого является то, что не все заявки могли быть исполнены сразу в связи с несоблюдением гражданами всех необходимых формальностей, например, обязанности покупателя обеспечить поступление денежных средств на брокерский счет для покупки облигаций.

Физические лица с апреля смогут приобрести ОФЗ в любом из примерно 1400 отделений Сбербанка и ВТБ 24 по всей стране. Всего, по информации Минфина, по 700 отделений от каждого из двух банков-агентов будут продавать облигации. В случае Сбербанка это отделения с зонами обслуживания "Сбербанк-Премьер", у ВТБ - отделения, проводящие инвестиционные сделки для клиентов.

Как ранее сообщил глава Минфина Антон Силуанов, до конца текущего года ведомство может удвоить объем размещения ОФЗ для населения и довести его до 30 млрд рублей, если спрос на бумаги со стороны граждан будет высоким.

Доходность по облигациям составит около 8,5%, что более чем вдвое превышает прогнозируемый уровень инфляции на текущий год и предстоящую трехлетку. Облигации выпускаются сроком на три года, доходность по ним не облагается налогом.