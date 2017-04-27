Консенсус-прогноз: ЦБ 28 апреля практически гарантированно снизит ключевую ставку

МОСКВА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Никита Жарков/. Совет директоров Банка России на заседании 28 апреля с высокой вероятностью продолжит цикл снижения ключевой ставки, который регулятор начал 24 марта, когда впервые с сентября 2016 года опустил ставку с 10% до 9,75% годовых. Такого мнения придерживаются опрошенные ТАСС эксперты.

По словам аналитиков, замедление инфляции быстрее прогнозов ЦБ РФ является основным благоприятным фактором, который позволяет Банку России продолжить смягчение денежно-кредитной политики. Кроме того, риторика главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной указывает на большую вероятность снижения ставки 28 апреля, полагают экономисты.

Исход заседания почти предрешен

Итогом предыдущего заседания совета директоров ЦБ РФ, которое состоялось 24 марта, стало снижение ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б.п.), до 9,75% годовых. Тогда ЦБ объяснил свое решение тем, что инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировалось, а также продолжающимся снижением инфляционных ожиданий и восстановлением экономической активности. Кроме того, регулятор в марте дал сигнал о том, что уровень ставки может быть снижен уже в ближайшее время. Консенсус ТАСС предполагает снижение ключевой ставки 28 апреля на 25 б.п. до 9,5% годовых. При этом такого исхода предстоящего заседания ЦБ РФ ожидают все 10 экспертов, чей прогноз вошел в консенсус.

"Быстрая дезинфляция, наблюдавшаяся в последние недели, позволяет уверенно рассчитывать на снижение ставки в пятницу на 25 б.п., до 9,50%. Такое решение будет соответствовать позиции ЦБ, согласно которой шаг в 25 б.п. является стандартным", - поясняет главный стратег Sberbank CIB по рынку валют и процентным ставкам Том Левинсон. Эксперт напомнил, что годовая инфляция сейчас составляет 4,1%, то есть фактически уже достигла целевого уровня 4%. Кроме того, инфляционные ожидания, остававшиеся без изменений в феврале, в марте вновь пошли на спад. Такая динамика инфляции, безусловно, благоприятствует понижению ставки, полагает Левинсон.

Даже с учетом смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ цель по инфляции в 4% может быть достигнута не к концу текущего года, а раньше. Так, по прогнозу Минэкономразвития, таргет ЦБ по инфляции будет достигнут уже в мае. "На прошлом заседании ЦБ открыл цикл снижения ключевой ставки. Мы ждем еще одного снижения ставки на 25 б.п. на предстоящем заседании на фоне замедления инфляции быстрее ожиданий. Показатель инфляции является ключевым фактором при принятии Центробанком решения по ставке", - говорит аналитик "Уралсиб Кэпитал" Ольга Стерина.

Помимо замедляющейся инфляции, на вероятное снижение ключевой ставки 28 апреля указывает риторика главы ЦБ. "Почти нет никакой интриги относительно решения ЦБ РФ по ключевой ставке 28 апреля, учитывая, что 20 апреля глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила о том, что совет директоров ЦБ РФ на следующем заседании может снизить ключевую ставку на 25 б.п. или на 50 б.п. Очевидно, что сдержанная динамика инфляции, улучшение прогнозов по инфляции, крепкий рубль и снижение инфляционных ожиданий поддерживают решение по снижению ключевой ставки", - считает главный экономист по России и СНГ "Ренессанс Капитал" Олег Кузьмин.

Набиуллина подготовила рынок

В ходе расширенного заседания коллегии Минфина РФ 20 апреля Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор может обсудить, какими темпами следует ослаблять свою монетарную политику. В частности, она сообщила, что допускает возможность снижения ключевой ставки - на 0,25 или 0,5 процентных пункта на ближайшем заседании совета директоров ЦБ 28 апреля. При этом она подчеркнула, что регулятор видит возможность дальнейшего снижения ставки во втором квартале текущего года при сохранении позитивных тенденций в экономике. Эти комментарии главы Банка России привели к тому, что даже те эксперты, которые не ожидали снижения ставки 28 апреля, теперь считают, что регулятор пойдет на понижение ключевой ставки на предстоящем заседании.

"Хотя выступление Набиуллиной носило в целом сбалансированный характер, основное внимание рынка сосредоточилось на комментариях, касающихся предстоящего заседания. С учетом прозвучавших заявлений оценка рынком вероятности сохранения ставки на прежнем уровне упала практически до нуля, тогда как возможность ее снижения на 50 б.п., напротив, выросла", - считает аналитик ВТБ Капитал Максим Коровин.

До комментариев Набиуллиной, прозвучавших на коллегии Минфина, эксперты ФГ БКС считали, что ЦБ РФ сохранит ключевую ставку 28 апреля на прежнем уровне. Такой исход предстоящего заседания экономисты БКС прогнозировали из-за опасений регулятора относительно повышенных инфляционных рисков, сезонно слабого спроса на нефть, усиления геополитической напряженности и ужесточения монетарной политики в США.

"Ранее мы полагали, что описанные выше опасения могут побудить ЦБ воздержаться от новых понижений ставки до июня. Однако последнее заявление Набиуллиной означает, что наше предположение может оказаться ошибочным. Теперь мы ожидаем, что ЦБ понизит ставку на 25 б.п. 28 апреля", - говорит главный экономист ФГ БКС Владимир Тихомиров. По его словам, при сохранении под контролем внешних и внутренних рисков ЦБ РФ может снизить ставку еще на 25 б.п. 16 июня, а к концу года ключевая ставка может опуститься до 8,5%.

Небольшими шагами

Ключевая ставка Банка России 28 апреля, вероятно, будет снижена лишь на 25 б.п., считают эксперты. По их словам, большее снижение ставки сейчас не выглядит обоснованным и даже может нести некоторые риски. "Мы как ожидали, что ключевая ставка не предстоящем заседании ЦБ РФ будет снижена на 25 б.п., так и продолжаем ожидать. Мы не думаем, что ЦБ пойдет на более радикальное снижение ставки сейчас, то есть на 50 б.п. Инфляция, конечно, замедляется сейчас, но инфляционные риски все равно существуют. Все-таки я не думаю, что ЦБ будет снижать ставку сразу на 50 б.п.", - говорит Ольга Стерина из "Уралсиб Кэпитал".

Банкиры позитивно восприняли снижение ключевой ставки 24 марта на 25 б.п., однако отмечали, что ЦБ мог бы действовать более решительно. В частности, глава банка ВТБ Андрей Костин на съезде Ассоциации российских банков 28 марта заявил о том, что снижение ключевой ставки на 25 б.п. больше похоже на "шажок".

"Центральный банк после длительного периода молчания снизил ключевую ставку. Сделал такой шаг, шаг не получился, получился такой шажок, но, тем не менее, в правильном направлении. Мы все надеемся, что этот шаг будет расширен в дальнейшем", - сказал Костин.

Кроме того, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков после заседания ЦБ РФ 24 марта заявил, что снижение ключевой ставки с 10% до 9,75% - позитивная тенденция. Однако, полагает он, показатель можно было понизить еще сильнее - на 1-1,5 п.п.

Тем не менее, по мнению Тома Левинсона из Sberbank CIB, Банк России ранее постарался убедить рынок, что будет смягчать денежно-кредитную политику постепенно, что делает снижение ставки более чем на 25 б.п. маловероятным. Кроме того, более сдержанное снижение ставки может уберечь экономику от потенциальных рисков со стороны нефтяного рынка, считает стратег.

"Если в пятницу будет принято решение о снижении ставки ЦБ всего на 25 б.п., это будет неплохо с точки зрения краткосрочных перспектив нефтяного рынка. В последнее время рубль выглядит на удивление устойчивым в условиях негативной динамики цен на нефть, однако в Банке России помнят о назначенной на 25 мая конференции ОПЕК. Если нефтедобывающим странам не удастся договориться о пролонгации действующего соглашения об ограничении добычи, срок действия которого ограничен первой половиной 2017 года (а ЦБ сейчас исходит из того, что оно останется в силе лишь до конца июня), то цены на нефть станут гораздо менее устойчивыми, что, в свою очередь, чревато ослаблением рубля", - поясняет эксперт.