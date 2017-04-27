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Началась продажа билетов на первый беспосадочный полет из Австралии в Великобританию

Экономика и бизнес
27 апреля, 9:46 UTC+3 СИДНЕЙ /Корр. ТАСС, Павел Ваничкин

Исполнительный директор авиакомпании сообщил, что рассматривается также возможность начать беспосадочные полеты из Перта в Берлин, Рим и Париж

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СИДНЕЙ, 27 апреля. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Ведущая австралийская авиакомпания Qantas приступила к продаже билетов на рейс Перт - Лондон. Впервые этот рейс будет выполнен лишь через 11 месяцев, но, как сообщил представитель авиакомпании, торговля билетами уже идет очень активно, поскольку этот будет исторический рейс - первый беспосадочный полет из Австралии в столицу Великобритании.

Самолет Boeing 787-9 стартует 24 марта 2018 года из Перта в 18:50 по местному времени и приземлится в Лондоне 25 марта в 05:10 утра по местному времени. "Мы понимаем, что это будет очень продолжительный полет, и постараемся сделать условия для пассажиров более комфортными", - заверил исполнительный директор Qantas Алан Джойс. Он также сообщил, что компания рассматривает возможность начать беспосадочные полеты из Перта в Берлин, Рим и Париж.

Перт расположен на берегу Индийского океана, является столицей штата Западная Австралия и четвертым крупнейшим город страны - в нем проживает свыше 8% ее населения. С точки зрения выполнения авиарейсов в Европу он выгодно отличается от расположенных на восточном побережье континента трех крупнейших австралийских городов - Сиднея, Мельбурна и Брисбена, в которых живет почти половина населения Австралии. Тем не менее недавно Алан Джойс сообщил, что казавшаяся несбыточной мечта о беспосадочных перелетах из Сиднея в Лондон может довольно скоро стать реальностью благодаря новому поколению пассажирских авиалайнеров.

В настоящее время европейский концерн Airbus S.A.S. завершает работу над авиалайнером A350-900ULR, который будет способен совершать полеты на расстояние почти 18000 км. Американский концерн Boeing готовит сопоставимый по характеристикам самолет Boeing 777-8. Расстояние между Сиднеем и Лондоном составляет примерно 17780 км. "Мы полагаем что эти новые самолеты смогут летать по сверхпротяженным маршрутам, так что о рейсах Сидней-Лондон и Мельбурн-Лондон, вероятно, можно будет говорить в 2022 году", - пояснил Джойс.

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