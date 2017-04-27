Курс доллара на Московской бирже снизился до 56,98 рубля

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 18 копеек и достиг 56,98 рубля. Курс евро уменьшился на 10 копеек, составив 62,23 рубля.
Индекс ММВБ снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,4% и составил 2019,51 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,5%, до 1113,13 пункта.