Mitsui купит 10% российской компании "Р-Фарм" примерно за $200 млн

МОСКВА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Анна Топорова/. Японская корпорация Mitsui купит 10% российской фармацевтической компании "Р-Фарм" примерно за $200 млн. Планируется, что сделка будет закрыта в сентябре 2017 года, сообщил ТАСС председатель совета директоров "Р-Фарм" Алексей Репик.

"Текущая сделка (по продаже 10% "Р-Фарм" - прим. ТАСС) составляет примерно $200 млн", - сказал он.

При этом японская корпорация претендует исключительно на российские активы, отметил председатель совета директоров.

Сейчас собственником "Р-Фарм" является Репик. В портфеле компании есть как российские, так и международные активы. Их планируется разделить к сентябрю, поскольку японская корпорация претендует исключительно на российский бизнес, а также на бизнес в странах СНГ. Международные активы компании в Турции, США, ОАЭ, Индии и Германии в сделке участвовать не будут.

"Целью Mitsui являются инвестиции именно в перспективный с их и с нашей точки зрения фармацевтический рынок. У них уже есть активы в Америке, в странах Европы и Азии. Приобретение "Р-Фарм" - это возможность сделать ставку именно на Россию, поскольку мы уже рассматриваем наш рынок в связке с ЕврАзЭС, а также с другими странами СНГ, где мы исторически присутствуем и сильны", - отметил Репик.

Опцион на расширение

Председатель совета директоров "Р-Фарм" добавил, что в рамках сделки до конца июля 2017 года для Mitsui будет открыт опцион на расширение доли до 20% на тех же условиях, что и первый 10-процентный пакет. Сейчас обсуждается возможность расширения доли Mitsui с привлечением крупных публичных финансовых и индустриальных инвесторов.

После закрытия сделки с японцами мажоритарный акционер Репик не планирует вновь выставлять компанию на продажу в течение ближайших трех - пяти лет. "Мне бы хотелось сохранять в компании максимальный контроль и долю", - пояснил он.

Фокус на экспорт

В "Р-Фарм" ожидают, что сделка поможет расширить технологические возможности и экспортные направления российской компании. "С помощью Mitsui мы рассчитываем более успешно и эффективно двигаться на внешние рынки, из России. Внутренний рынок Японии нас тоже крайне интересует", - сказал Репик.

Вместе с тем компания "Р-Фарм" намерена развивать инновационные направления, в частности, совместно с японской стороной работать над увеличением продолжительности жизни человека.

"Я надеюсь, что есть возможность с помощью совместной работы с японскими партнерами увеличить продолжительность жизни как минимум до заявленных Министерством здравоохранения 76 лет, а, может, эту планку даже перескочить", - подчеркнул Репик.

Инвестиции - в цифровую медицину

Вырученные от сделки средства председатель совета директоров " Р-Фарм" планирует направить на улучшение продуктового портфеля компании, а также на инвестировать в проекты, созданные для развития здравоохранения будущего.

"Мы открыты к разного рода инвестиционным идеям. Я очень верю в развитие цифровой медицины. Не случайно и цифровая экономика становится наиболее обсуждаемой и перспективной тематикой для развития страны. У нас много интересных идей в рамках рынка "Хелснет" Национальной технологической инициативы. Я не исключаю, что какие-то из них я буду готов поддержать с помощью тех средств, которые будут получены в результате сделки", - сказал Репик, добавив, что уже нашел ряд компаний, в которые будет инвестировать в этом году.

Репик также не исключил развития проектов, связанных с диагностикой, диагностическим оборудованием и с новым материалами.

О компаниях

"Р-Фарм" специализируется на производстве активных фармацевтических ингредиентов химической природы, биологических субстанций и готовых лекарственных препаратов. Оборот компании по международным стандартам финансовой отчетности в 2015 году составил 68,7 млрд руб. Согласно данным базы "Спарк", 100% акций в АО "Р-Фарм" принадлежат председателю совета директоров компании Алексею Репику.

Mitsui & Co - крупная японская универсальная компания, которая специализируется в области машиностроения, электроэнергетики, финансов, химической, пищевой и текстильной промышленности. Сейчас Mitsui & Co активно инвестирует в фармацевтический бизнес по всему миру с целью расширения своего присутствия в этой сфере.