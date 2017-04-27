Репик: фармкомпании больше не нуждаются в постоянной господдержке импортозамещения

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Российский фармацевтический бизнес дорос до работы в конкурентной среде без постоянной господдержки в области импортозамещения и необоснованных преференций. Такое мнение высказал ТАСС глава "Деловой России" и председатель совета директоров группы компаний "Р-Фарм" Алексей Репик
"То, что президент обозначил, что пора перефокусироваться с мер поддержки всех подряд российских производителей в части импортозамещения и уходить от тепличных условий и необоснованных преференций в конкурентную среду, в этом точно есть определенный смысл. Мы действительно уже доросли до того, чтобы своим приоритетом ставить не попытку догнать мировых производителей, а становиться лучшими в целом ряде направлений", - сказал он.
"Наверное, одним из самых неправильных решений в части поддержки промышленности будет заливать неэффективные неконкурентоспособные предприятия излишней ликвидностью, государственной поддержкой", - подчеркнул Репик.
Он добавил, что в целом курс на увеличение экспортного потенциала отечественных предприятий, отмеченный президентом, созвучен "Деловой России" и фармацевтической компании "Р-Фарм" в частности.
26 апреля президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством отметил, что импортозамещение не должно приводить к отсутствию конкуренции между отечественными производителями на внутреннем рынке и созданию "тепличных условий" для отдельных игроков. Президент отметил, что государственная поддержка проектов импортозамещения не безгранична. По его словам, основная задача господдержки состоит в том, чтобы стимулировать запуск новых проектов - "подставить им плечо, помочь развернуться на начальном этапе реализации". Дальнейший успех предприятия будет зависеть от ответственности и грамотного управленческого подхода руководителей. Кроме того, по его словам, задача состоит не только в том, чтобы заместить импорт, но и в том, чтобы увеличить отечественный экспортный потенциал.