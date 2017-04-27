СМИ: Болгария предложит "Газпрому" изменить схему согласования цены на газ

СОФИЯ, 27 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Министерство энергетики Болгарии предложит "Газпрому" изменить схему согласования цены на газ в рамках урегулирования антимонопольного разбирательства с Еврокомиссией. Об этом сообщил министр энергетики технического правительства страны Николай Павлов в интервью Болгарскому национальному радио.

"Мы предлагаем изменить предложенную схему согласования цены на природный газ, который Болгария покупает у "Газпрома". Этот вопрос мы должны обсуждать каждый год, а первые два года - каждые шесть месяцев, чтобы войти в оптимальный ценовой коридор. Болгарская сторона будет настаивать на отказе от обязательной оплаты предварительно заявленного объема газа, даже в том случае, если они не будут использованы. Это болгарская позиция по предложениям российского газового гиганта, в связи с делом по антимонопольному разбирательству с Еврокомиссией", - сообщил Павлов. Он подчеркнул, что вопрос о цене газа для Болгарии на данный момент предметом переговоров не является.

"Нас также смущает предложение "Газпрома", которое открывает доступ на болгарский газовый рынок для фирм Венгрии, Словакии и Польши, а мы аналогичной возможности для выхода их рынки не имеем. Будем настаивать, чтобы "Булгаргаз" и другие наши компании имели соответствующий доступ. Также будем настаивать на отказе от понятия минимальных годовых и летних объемов газа по действующим договорам", - подчеркнул министр.

Павлов выразил уверенность, что в ближайшей перспективе договор между "Газпромом" и "Булгаргазом" будет скорректирован в интересах болгарской стороны, в нем также будет изменена ценовая формула определения стоимости голубого топлива.

В марте текущего года "Газпром" представил Еврокомиссии обязательства по урегулированию антимонопольного дела, начавшегося в 2015 году, в связи с обвинением российской компании в злоупотреблении доминирующим положением на рынках газа Центральной и Восточной Европы и установлении несправедливых цен.

"Газпром" обязался убрать в контрактах все барьеры, препятствующие свободному перетоку газа на рынках Центральной и Восточной Европы. Кроме того, российский газовый холдинг согласился пересмотреть ценообразование в контрактах с Болгарией, Польшей и странами Балтии, а также не требовать от Болгарии возмещения ущерба из-за отказа участвовать в проекте строительства газопровода "Южный поток".