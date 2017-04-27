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"Газпром" подал встречный иск к Saipem на €730 млн

Экономика и бизнес
27 апреля, 11:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

Слушания по иску итальянской компании из-за расторжения контракта на строительство "Южного потока" на €679 млн пройдут в мае 2018 года

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Слушания по иску итальянской Saipem к "Газпрому" из-за расторжения контракта на строительство газопровода "Южный поток" на €679 млн пройдут в мае 2018 года, "Газпром" подал встречный иск на €730 млн, следует из отчета "Газпрома".

В декабре 2015 года секретариат арбитражного суда Международной торговой палаты уведомил South Stream Transport B.V. (SST), являвшуюся оператором проекта газопровода "Южный поток", что Saipem инициировала арбитражное разбирательство в отношении South Stream Transport B.V. в связи с односторонним расторжением контракта от 14 марта 2014 года на строительство газопровода "Южный поток".

В своем заявлении Saipem требовала взыскать вознаграждение за выполненные по проекту работы, компенсацию понесенных расходов и компенсацию за расторжение контракта - всего около €760 млн плюс проценты, затем сумму была снижена до €679 млн плюс проценты.

В феврале 2016 года SST представила свое опровержение, отвергающее все требования, выдвинутые Saipem и объявила о своем намерении подать встречный иск против Saipem. 10 марта компания представила возражения на иск, а также заявила встречный иск на €730 млн. В настоящее время стороны проходят процедуру взаимного раскрытия информации.

Проект "Южный поток" стоимостью €15,5 млрд был рассчитан на поставку в Европу 67 млрд куб. м газа в год. Оператором проекта являлась дочерняя компания "Газпрома" South Stream Transport B.V.

Россия в декабре 2014 года отказалась от реализации проекта "Южного поток" и приступает к проекту "Турецкого потока". Глава "Газпрома" Алексей Миллер отмечал, что "Южный поток" больше не актуален.

Saipem входит в итальянский нефтегазовый концерн Eni - один из крупнейших в мире нефтегазовых подрядчиков.

South Stream Transport B.V. была создана для строительства морской части "Южного потока". Однако после решения о прекращении реализации проекта "Газпром" выкупил доли Eni, EdF и Wintershall в проекте. Предполагалось, что часть активов South Stream Transport может быть использована при строительстве "Турецкого потока", который впоследствии также был заморожен.

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