Роснедра будут централизованно согласовывать лицензии на месторождения с ФСБ и Минобороны

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Роснедра намерены централизованно согласовывать лицензии на пользование месторождениями с Федеральном службой безопасности и Министерством обороны РФ. Это позволит сократить сроки согласования с пяти месяцев до 1,5 месяца. Об этом сообщил глава Роснедр Евгений Киселев, выступая на второй ежегодной конференции "Северо-Восток. Территория развития-2017".
"Со сроками оформления лицензий основная проблема - в согласованиях с Министерством обороны РФ и ФСБ. Мы готовы делать это централизованно, так, что лицензирование осуществлялось за полтора месяца, а не три - четыре - пять месяцев, как сейчас при согласовании с Минобороны и ФСБ. Попробуем с коллегами оттуда договориться и ускорить весь процесс", - сказал Киселев.
Он также сообщил, что за последние годы в России было открыто 21 месторождение мирового класса. "Открыты объекты, сравнимые с крупнейшими мировыми научными открытиями. Это значительный шаг вперед и базис для горнодобычи России". В качестве примера таких открытий Киселев назвал Малмыжское золото-медное порфировое месторождение в Хабаровском крае.
Конференция "Северо-Восток: Территория развития" проходит в Москве, она посвящена результатам реализации программ двух соседних климатически и логистически сложных субъектов РФ - Магаданской области и Чукотского автономного округа по освоению минерально- сырьевой базы. Организаторы - правительства Магаданской области и Чукотского автономного округа совместно с "Институтом геотехнологий", Оргкомитетом конференции "Майнекс Дальний Восток и компанией American Appraisal Russia. На одной дискуссионной площадке собрались структуры, заинтересованные в финансировании и развитии геологоразведки и горнодобывающей промышленности двух северо-восточных регионов.