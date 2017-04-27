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Число новых месторождений нефти может стать минимальным с 2002 года

Экономика и бизнес
27 апреля, 12:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

Падение активности в разработке ресурсов нефти стало результатом сокращения инвестиций в сектор на фоне низких цен на нефть, пояснили в Международном энергетическом агентстве

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Число разведанных месторождений нефти в 2017 году может оказаться на рекордно низком уровне вследствие того, что компании сократили инвестиции в геологоразведочные работы до минимума за 70 лет, следует из отчета International Energy Agency (Международное энергетическое агентство, МЭА).

Объем обнаруженных в 2016 году ресурсов нефти составил всего 2,4 млрд баррелей по сравнению со средним за последние 15 лет уровнем в 9 млрд баррелей, сообщает в своем исследовании МЭА. При этом объем ресурсов, которые были введены в разработку в прошлом году составил 4,7 млрд баррелей, что на 30% ниже уровня 2015 года. Таким образом, число FID (окончательных инвестрешений - прим. ТАСС) в отрасли упало до минимального с 1940 года уровня, подсчитали эксперты МЭА.

"Столь сильное падение активности в разработке ресурсов нефти стало результатом сокращения инвестиций в сектор на фоне низких цен на нефть", - поясняют в агентстве.

"Инвестиции в разведку в 2017 году, как ожидается, будут падать третий год подряд, вследствие чего объем обнаруженных ресурсов окажется ниже, чем в предыдущие годы. Количество введенных в эксплуатацию проектов также окажется в упадочном состоянии", - предупреждают в МЭА. По мнению его экспертов, снижение инвестиций в отрасли в конце концов может привести к глобальному недостатку предложения энергоресурсов в будущем.

Однако на фоне глобально низкой активности растет объем инвестиций и добычи в США, так как затраты в американской добыче сократились на 40% с 2015 года, отмечается в отчете. В настоящее время средний уровень рентабельности добычи проектов в Пермском бассейне (основной район сланцевой добычи в США) составляет $40-45 за баррель. Добыча американского сланца вырастет на 2,3 млн баррелей в сутки к 2022 году, прогнозируют в МЭА.

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