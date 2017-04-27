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Ростехнадзор возбудил дело по нарушениям при строительстве железной дороги в обход Украины

Экономика и бизнес
27 апреля, 12:51 UTC+3 ВОРОНЕЖ ВОРОНЕЖ 27, апреля. /ТАСС

Дело в отношении РЖД после внеплановой проверки строительства участка дороги в Воронежской области

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ВОРОНЕЖ, 27 апреля. /ТАСС/. Сотрудники Верхне-Донского управления Ростехнадзора возбудили административное дело в отношении ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) после внеплановой проверки строительства в Воронежской области железной дороги в обход Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Возбуждено административное дело по статье КоАП РФ "Невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор". По ней для юридического лица предусмотрено наказание в виде штрафа до 100 тыс. рублей или административного приостановления деятельности до 90 суток. В адрес ОАО "РЖД" направлено уведомление о времени и месте составления протокола об административном правонарушении", - сообщили в ведомстве.

В Ростехнадзоре уточнили, что дело возбуждено по итогам внеплановой проверки объекта капитального строительства "Новая железнодорожная линия на направлении Журавка - Миллерово". "Проверка показала, что работы ведутся без разрешения на строительство, без проектной документации, в которой обязано быть положительное заключение государственной экспертизы, без извещения о начале строительства. Ранее эти нарушения уже выявлялись инспекторами ведомства, предписания к устранению направляли в ОАО "Российские железные дороги", но до сих пор их не исправили", - добавили в управлении.

Новая железная дорога протяженностью 122,5 км в обход Украины строится компанией ОАО "РЖД" совместно с железнодорожными войсками России с ноября 2015 года, ее готовность составляет 60%, сдача намечена на сентябрь 2017 года. Она должна заменить участок магистрали для поездов, следующих из центральной части страны в южном направлении - сейчас железная дорога заходит на 27-километровый участок украинских земель, а затем снова возвращается на российскую территорию.

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