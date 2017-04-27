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Внешнеторговый оборот Мурманской области за квартал вырос почти на четверть

Экономика и бизнес
27 апреля, 12:31 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 27, апреля. /ТАСС

Экспорт за первые три месяца текущего составил $1,15 млрд

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МУРМАНСК, 27 апреля. /ТАСС/. Внешнеторговый оборот Мурманской области увеличился почти на четверть за январь-март 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе региональной таможни.

"Внешнеторговый оборот Мурманской области в стоимостном выражении увеличился на 22,4% относительно 1-го квартала 2016 года и составил $1,3 млрд", - сказали там.

Как отметили в ведомстве, это произошло за счет увеличения на 17,5% объемов экспорта и увеличения на 57,0% объемов импорта. При этом стоимость экспортных поставок в январе-марте 2017 года превысила стоимость импортных в пять раз и составила 84,2% внешнеторгового оборота.

Экспорт за первые три месяца текущего составил $1,15 млрд и имеет ярко выраженную сырьевую направленность.

Основные экспортируемые из региона товары - это металлы и изделия из них - 82,35%, продовольственные товары - 10,87% (рыба и ракообразные). Импорт за этот же период составил 215,6 млн долларов США. Основу импорта составляют продукция машиностроения - 84,71%, из них суда, лодки и другие плавучие средства - 79,42%, минеральные продукты - 5,54%, продукция химической промышленности - 8,39%.

Географическая направленность внешнеторгового товарооборота региона остается прежней - страны дальнего зарубежья. В январе-марте текущего года торговые операции осуществлялись с 47 странами мира. В тройке крупнейших стран-партнеров - Нидерланды с долей в 45,31%, Швейцария- с долей в 21,88% и Республика Корея - 10,92%. Также велась торговля с Финляндией, Германией, Литвой, Испанией, Бельгией, Норвегией, Китаем, Южной Африкой, Бразилией и другими.

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