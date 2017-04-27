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Кабмин выделит 80 млрд рублей на поддержку промышленности в 2017 году

Экономика и бизнес
27 апреля, 12:42 дата обновления: 27 апреля, 13:00 UTC+3 МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

По словам премьер-министра РФ, средства пойдут на поддержку машиностроения, легкой промышленности и других обрабатывающих отраслей

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Правительство выделит более 80 млрд рублей на поддержку промышленности в текущем году. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"На поддержку промышленного производства - у нас промышленное производство показывает рост, что важно. Неплохие темпы показали обрабатывающие отрасли. Для того, чтобы они развивались и дальше выделяется более 80 млрд рублей", - сказал Медведев.

По его словам, средства пойдут на поддержку машиностроения, легкой промышленности и других обрабатывающих отраслей. Кроме того, деньги предназначены, как отметил глава правительства, на обеспечение предприятий доступными кредитами, на замещение импорта и создание современных производств в России.

"Ну и также 2,5 млрд распределяется на строительство и ремонт дорог в семи регионах. Это Бурятия, Тыва, Калининградская, Ростовская, Костромская, Рязанская, Ярославская области", - сообщил глава правительства.

Он также отметил, что более 5 млрд рублей выделяется на формирование комфортной городской среды. "В ближайшие годы проведем масштабную работу по благоустройству дворовых территорий, пешеходных зон, скверов, парков. Сейчас все регионы активно включились в этот процесс", - сказал Медведев.

Поддержка АПК

Медведев назвал весьма успешными результаты реализации госпрограммы развития агропромышленного комплекса (АПК) в 2016 году. 

"Результаты выполнения госпрограммы за прошлый год мы уже детально обсуждали на коллегии Минсельхоза, в Госдуме, а также вчера на совещании у президента по импортозамещению. Результаты в целом можно признать весьма успешными, как известно, собран рекордный урожай зерновых за последние 25 лет, серьезно подрос уровень импортозамещения, по многим пунктам Доктрина продовольственной безопасности исполнена на 100%, продолжают увеличиваться объемы поставок продовольствия и сельхозпродукции на экспорт - более чем на 5%", - указал Медведев.

Премьер добавил, что эта динамика - показатель системной работы, которую проводило правительство по всем направлениям. Он также напомнил, что в прошлом году на 60% выросло производство отечественной сельхозтехники, что позволило улучшить техническую обеспеченность сельскохозяйственной отрасли. Кроме того, по его словам, инвестиции в основной капитал в сельском хозяйстве в прошлом году выросли более чем на 14%. "Такой интерес у инвесторов появился в значительной мере в результате господдержки", - выразил уверенность глава кабмина.

Медведев также напомнил, что в 2016 году в рамках госпрограммы было выделено порядка 223 млрд рублей, был облегчен доступ сельхозпроизводителей к кредитам, которых в прошлом году было взято на сумму около 1,5 трлн рублей. Кроме того, по его словам, происходит развитие социальной инфраструктуры в сельской местности, но эта работа еще не везде одинаково идет, она должна быть продолжена. Глава правительства также указал на то, что развитие в сельском хозяйстве стимулирует рост и в смежных отраслях, в том числе в пищевой промышленности.

По словам Медведева, правительство готово рассмотреть заявки на увеличение финансирования поддержки АПК из бюджета. 

"По поводу увеличения срока соглашений с регионами до трех или даже пяти лет. В принципе, давайте такое поручение дадим. Это бы повысило стабильность отношений. Есть там и известные ограничения, тем не менее давайте этот вопрос проработаем, тем более что по целому ряду направлений мы выходим на трехлетнюю перспективу", - сказал Медведев на заседании правительства.
В настоящее время такие соглашения с регионами заключаются сроком на один год.

В ходе обсуждения реализации госпрограммы развития АПК вице-премьер Аркадий Дворкович напомнил о соответствующем предложении Минсельхоза. "Поддерживаю предложение об удлинении сроков соглашений. Можно было бы зафиксировать в протокольном решении, это полезная вещь, это повысит предсказуемость", - предложил Дворкович.

Он также поддержал идею о нормативном твердом закреплении обязательств правительства и Минсельхоза выделять субсидии на весь срок реализации инвестпроектов. Сейчас, по его словам, эти обязательства фиксируются, "но скорее явочным порядком, а не на основе акта правительства". "Мы аккуратно с юристами проработаем эту тему и доложим отдельно", - добавил Дворкович. 

 

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