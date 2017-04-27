Совет ЕС и Европарламент согласовали ужесточение норм энергобезопасности Евросоюза по газу

БРЮССЕЛЬ, 27 апреля. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Совет ЕС и Европарламент согласовали новую редакцию норм, которая ужесточает нормы ЕС по энергобезопасности, в рамках которых, в частности, газовые компании обяжут информировать регуляторов об условиях крупных контрактов. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС. Этот законодательный блок должен стать еще одним элементом создания европейского Энергетического союза.

Солидарность и контроль

"Новая редакция норм включает три основных дополнения. Во-первых, в случае острого кризиса газовых поставок в одну из стран ЕС соседние государства будут обязаны оказать содействие в компенсации недостатка газовых объемов для обеспечения критически важных объектов инфраструктуры и жилых домов. Во-вторых, текст содержит положение о поддержке на европейском уровне инициатив по региональной совместной оценке государствами ЕС возможных рисков нарушений газовых поставок. В-третьих, европейские газовые компании будут обязаны информировать национальных регуляторов о долгосрочных контрактах (на поставки газа - прим. ТАСС), которые могут оказать влияние на стабильность поставок, то есть составляют свыше 28% годового потребления в национальном масштабе", - отмечает пресс-служба Совета ЕС.

В случае, если Еврокомиссия сочтет, что индивидуальные контракты на поставки газа могут угрожать энергобезопасности отдельной страны или Евросоюза в целом, она получает право потребовать раскрытия ключевых положений контракта. Фактически, это дает Еврокомиссии и национальным регуляторам дополнительные инструменты контроля и влияния на газовые контракты, заключаемые европейскими компаниями с иностранными поставщиками.

Новый документ также включает положение о проведении стресс-тестов национальных газовых систем государств ЕС и их устойчивости в случае сбоев в поставках.

Теперь эти нормы должны быть официально утверждены Советом ЕС и Европарламентом. Спустя 20 дней после этого полный текст будет опубликован в Официальном журнале ЕС, после чего новые нормы вступят в силу.

Позитив ЕК

"Мы достигли значительного прогресса по укреплению энергобезопасности, что является главной целью создания Энергосоюза. Новые правила построены на принципах солидарности и взаимодействия между странами - членами ЕС. Европа становится лучше оснащена для противодействия будущим кризисам", - заявил в этой связи замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович.

"Новый документ открывает путь к более организованному и скоординированному реагированию на кризисы поставок, которое объединяет установленные на европейском уровне стандарты с принципами регионального сотрудничества", - сказал в свою очередь еврокомиссар по энергетике и климатическим изменениям Мигель Ариас Каньете.

История вопроса

Процесс ужесточения европейских норм газовых поставок активизировался после украинских газовых кризисов 2006 и 2009 годов, когда в условиях отсутствия соглашения с РФ о тарифах на поставки газа на Украину "проевропейское" руководство страны во главе с президентом Виктором Ющенко начинало в январе незаконный отбор российского транзитного газа для собственных внутренних нужд. В результате в течение 1,5-2 недель, пока Киев не заставляли прекратить незаконную практику, страны ЕС ощущали заметное снижение поставок, которое было более значительным в 2009 году по сравнению с 2006 годом.

После этого Брюссель значительно активизировал работу по стимулированию диверсификации источников энергоресурсов и путей их доставки, а также по созданию меридиональных и реверсных газовых систем в Европе, которые позволяют в дополнение к традиционным газовым потокам с Востока на Запад обеспечить переброску газа в обратном направлении в случае необходимости, а также осуществлять обмен газом между странами ЕС по меридиану (Север-Юг).

Помимо этого ЕС начал планомерно наращивать объемы газохранилищ и собственных резервных запасов газа, а также ужесточать нормы контроля газового рынка.