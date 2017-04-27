Кабмин утвердил план реализации Стратегии повышения качества продуктов питания

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило план реализации Стратегии повышения качества пищевой продукции до 2030 года. Документ опубликован на сайте кабмина.
Сама Стратегия была принята в июне прошлого года, ее цель - обеспечение качества продуктов питания в России и прав потребителей в этой сфере.
Дорожная карта по реализации этой Стратегии предполагает, в частности, принятие к марту 2018 года закона, закрепляющего принцип ответственности изготовителя "за обращение пищевой продукции, не соответствующей требованиям качества, в зависимости от степени его вины". Предполагается также гармонизация национального законодательства в области качества продуктов питания с актами Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС). На 2017 - 2018 гг. намечено "совершенствование контроля качества пищевой продукции, полученной с использованием биотехнологий", включая ГМО.
К 2022 - 2023 гг. должна быть внедрена единая информационная система результатов лабораторных исследований пищевой продукции. Как ранее сообщал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, в рамках такой системы можно будет узнать, "где и из чего сделан тот или иной продукт, какие добавки использовались".
В 2017 - 2019 гг., как указано в документе, на уровне ЕврАзЭС должен быть разработан перечень "разрешенных для использования в пищевой промышленности источников вкусоароматических веществ растительного происхождения". К ноябрю 2017 года кабмин РФ ожидает доклад о разработке критериев отнесения тех или иных продуктов питания к категории продукции с избыточным содержанием свободных сахаров, натрия и жировых кислот в целях научного обоснования "для принятия последующих решений в области регулирования производства, маркировки и оборота" такой продукции.
В декабре текущего года профильные ведомства должны будут представить доклад о создании условий для роста доверия потребителей к отечественным продуктам питания за счет повышения их узнаваемости и конкурентоспособности. Кроме того, согласно плану, правительство РФ должно ежегодно получать доклад о мерах по продвижению российского знака качества.