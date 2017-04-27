Минфин предлагает давать скидку на ОСАГО водителям, не нарушающим ПДД

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Минфин обсуждает изменение тарификации в ОСАГО, при котором основные коэффициенты, влияющие на стоимость полиса, будут привязаны не к автомобилю, как сейчас, а к водителю. Об этом на пресс-конференции сообщила замдиректора департамента финансовой политики Минфина Вера Балакирева.

"Пока мы обсуждаем возможность изменения подхода к коэффициентам страховых тарифов, которые в большей степени будут зависеть от навыков водителей, и вообще, в большей степени будут привязаны к водителям, возможности управления разными автомобилями, к категориям их (водительских) прав. И уйти от характеристик, которые привязаны непосредственно к транспортному средству", - сказала она.

В частности, аккуратным водителям, не имеющим штрафов за нарушения ПДД, Минфин предлагает давать скидку в дополнение к имеющемуся коэффициенту "бонус-малус" (скидка на ОСАГО безаварийным водителям и надбавка виновникам ДТП).

"Если человек не подвергался вообще штрафам (за нарушение ПДД), он может помимо скидки по "бонусу-малусу" получать дополнительную скидку от страховщика", - считает Балакирева.

Для этого нужно дать возможность страховщикам определять некоторые тарифные коэффициенты в ОСАГО самостоятельно (сейчас они регулируются Центробанком).

По ее словам, также требует уточнения система коэффициента "бонус-малус", так как присвоение этих коэффициентов водителям часто является предметом спора, поскольку водитель может быть вписан в разные полисы, что создает путаницу в информационной системе. "Где можно - это (должна быть - прим. ТАСС) привязка к собственнику, где можно - привязка к водителю, но не привязка к транспортному средству", - заявила Балакирева.

Такие поэтапные изменения приведут к либерализации тарифа ОСАГО, но нужно определить итоговый барьер, чтобы цена полиса "не зашкаливала" на первых этапах, отметила она.

Предлагаемые Минфином изменения в ОСАГО будут описаны в нескольких законопроектах, часть из них почти готова, часть обсуждается, рассказала Балакирева. "Вопросы, связанные с изменением подходов к тарификации, требуют большего внимания, большей взвешенности и большего обоснования", - заявила она.

По ее словам, ряд изменений законодательство планируется внести в правительство до конца 2017 года.

Свободный тариф

Сделать цену ОСАГО более индивидуальной можно было бы и при нынешней тарификации, путем расширения тарифного коридора и увеличения возможностей его применения, возразил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгениий Уфимцев. По его словам, России имеет смысл двигаться в сторону свободного тарифа ОСАГО, как это работает в Европе.

Перед либерализацией тарифов нужно решить проблему с автопосредниками и убыточностью ОСАГО, добавил директор департамента страхового рынка Банка России Игорь Жук. "(Сейчас) свободный тариф - это рост тарифа", - отметил он, подчеркнув, что либерализация тарифа в нынешних условиях сделает полис ОСАГО финансово недоступным для граждан.

Сейчас базовый тариф ОСАГО установлен Центробанком в коридоре 3432-4118 руб., базовую ставку в пределах коридора каждый страховщик устанавливает самостоятельно на каждый регион. Для расчета окончательной стоимости полиса базовая ставка тарифа умножается на 8 коэффициентов ("бонус-малус", коэффициент по возрасту и стажу водителя, территории, мощности автомобиля и т. д.).