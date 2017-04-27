Генсек ОПЕК ожидает достижения баланса на мировом рынке нефти во второй половине 2017 года

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) ожидает, что баланс спроса и предложения на мировом рынке нефти будет достигнут во второй половине 2017 года. Об этом заявил генеральный секретарь картеля Мухаммед Баркиндо в эфире телеканала Bloomberg.

"Мы не ограничиваемся краткосрочной перспективой и рассматриваем среднесрочный - долгосрочный период. Нам представляется картина, при которой рынок стабилен, и спрос и предложение сбалансированы во второй половине этого года", - сказал он.

Генсек также отметил удовлетворенность организации тем, как соглашение выполняется странами-участницами. "Мы очень довольны уровнем выполнения (соглашения - прим. ТАСС) всеми участвующими странами", - подчеркнул Баркиндо.

Очередная конференция ОПЕК, на которой планируется обсудить вопрос о пролонгации соглашения о сокращении добычи нефти, состоится 25 мая в Вене. Ранее ОПЕК и 11 стран-экспортеров нефти, не входящих в организацию, взяли на себя обязательство в первом полугодии 2017 года сократить добычу на 1,8 млн баррелей в сутки относительно уровня октября 2016 года.