Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.04:
$ 56.97
€ 62.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Крыма приостановят строительство 500 объектов до проверки градсоветом

Экономика и бизнес
27 апреля, 14:15 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова

Сергей Аксенов сообщил, что список объектов, которые должны будут временно прекратить строительство будет опубликован в четверг, остальные застройщики смогут продолжать работать

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апреля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Власти Крыма планируют приостановить строительство 500 объектов до проверки их архитектурно-градостроительным советов. Об этом сообщил в четверг глава региона Сергей Аксенов в ходе первого заседания градсовета.

"Сегодня до 17:00 мск будет опубликован список объектов, на которых строительство запрещено до принятия решений республиканским градсоветом по судьбе этих объектов. Все остальные (застройщики) сегодня смогут работу продолжить", - сказал он.

В начале недели стало известно, что в Крыму ввели запрет на капстроительство и реконструкцию объектов для проверки градсоветом выданных разрешений. В документе не уточнялось количество строек, попадающих под запрет. Мораторий, согласно распоряжению главы региона, носит временный характер, условно действует до 1 января 2018 года, но фактически власти обещали отменить его максимум через месяц.

Запрет на строительство затрагивает в основном приморские районы Крыма, при этом речь идет о коммерческих объектах, это решение не касается объектов, строительство которых ведется с привлечением бюджетных средств.

По словам Аксенова, всем, за исключением 500 объектов, которые попали в список, власти дадут возможность продолжить работу, чтобы строители не несли дополнительные расходы за простой. "По всем объектам, которые в списке, задача поставлена жесткая, с прокуратурой согласовано, - отметил он. - Поручение будет выполнено как положено, я сам буду контролировать, как оно соблюдается".

Глава региона добавил, что список приостановленных строек открытый, и число объектов, строительство которых придется приостановить для проверки градсоветом, может быть расширено.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация в Крыму
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Корабль Черноморского флота столкнулся в Черном море с судном "Ашот-7"
2
"Газпром" увеличил требования к "Нафтогазу" до $37 млрд
3
Берлин – Москва: прагматичный визит Ангелы Меркель в Россию
4
В подъезде дома на севере Москвы застрелили адвоката
5
СМИ: израильские ВВС нанесли удар в окрестностях международного аэропорта в Дамаске
6
Движение поездов на оранжевой линии московского метро восстановлено
7
Россияне купили ОФЗ почти на 700 млн рублей в первый день продаж
Темы дня
Загрузка...
Реклама