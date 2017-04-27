Власти Крыма приостановят строительство 500 объектов до проверки градсоветом

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апреля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Власти Крыма планируют приостановить строительство 500 объектов до проверки их архитектурно-градостроительным советов. Об этом сообщил в четверг глава региона Сергей Аксенов в ходе первого заседания градсовета.
"Сегодня до 17:00 мск будет опубликован список объектов, на которых строительство запрещено до принятия решений республиканским градсоветом по судьбе этих объектов. Все остальные (застройщики) сегодня смогут работу продолжить", - сказал он.
В начале недели стало известно, что в Крыму ввели запрет на капстроительство и реконструкцию объектов для проверки градсоветом выданных разрешений. В документе не уточнялось количество строек, попадающих под запрет. Мораторий, согласно распоряжению главы региона, носит временный характер, условно действует до 1 января 2018 года, но фактически власти обещали отменить его максимум через месяц.
Запрет на строительство затрагивает в основном приморские районы Крыма, при этом речь идет о коммерческих объектах, это решение не касается объектов, строительство которых ведется с привлечением бюджетных средств.
По словам Аксенова, всем, за исключением 500 объектов, которые попали в список, власти дадут возможность продолжить работу, чтобы строители не несли дополнительные расходы за простой. "По всем объектам, которые в списке, задача поставлена жесткая, с прокуратурой согласовано, - отметил он. - Поручение будет выполнено как положено, я сам буду контролировать, как оно соблюдается".
Глава региона добавил, что список приостановленных строек открытый, и число объектов, строительство которых придется приостановить для проверки градсоветом, может быть расширено.