Власти Крыма приостановят строительство 500 объектов до проверки градсоветом

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апреля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Власти Крыма планируют приостановить строительство 500 объектов до проверки их архитектурно-градостроительным советов. Об этом сообщил в четверг глава региона Сергей Аксенов в ходе первого заседания градсовета.

"Сегодня до 17:00 мск будет опубликован список объектов, на которых строительство запрещено до принятия решений республиканским градсоветом по судьбе этих объектов. Все остальные (застройщики) сегодня смогут работу продолжить", - сказал он.

В начале недели стало известно, что в Крыму ввели запрет на капстроительство и реконструкцию объектов для проверки градсоветом выданных разрешений. В документе не уточнялось количество строек, попадающих под запрет. Мораторий, согласно распоряжению главы региона, носит временный характер, условно действует до 1 января 2018 года, но фактически власти обещали отменить его максимум через месяц.

Запрет на строительство затрагивает в основном приморские районы Крыма, при этом речь идет о коммерческих объектах, это решение не касается объектов, строительство которых ведется с привлечением бюджетных средств.

По словам Аксенова, всем, за исключением 500 объектов, которые попали в список, власти дадут возможность продолжить работу, чтобы строители не несли дополнительные расходы за простой. "По всем объектам, которые в списке, задача поставлена жесткая, с прокуратурой согласовано, - отметил он. - Поручение будет выполнено как положено, я сам буду контролировать, как оно соблюдается".

Глава региона добавил, что список приостановленных строек открытый, и число объектов, строительство которых придется приостановить для проверки градсоветом, может быть расширено.