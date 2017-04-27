Минсельхоз исключил возможность проведения сахарных интервенций в России

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев исключил возможность проведения сахарных интервенций в России. Глава ведомства подчеркнул, что производство сахара сейчас находится на грани рентабельности.

"Ситуация на сахарном рынке впервые так достаточно нестабильна, и производственники несут потери... Все это (падение цен и перепроизводство) делает на грани невыгодности производства сахара. Практически нулевая рентабельность", - отметил Ткачев.

Министр подчеркнул, что в такой ситуации необходимо наращивать экспорт сахара.

"Мы производим достаточно большой объем сахара, находимся в тройке лидеров в мире, поэтому нам нужно сохранить отрасль, более того она нуждается в модернизации", - добавил Ткачев.