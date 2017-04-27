Минсельхоз исключил возможность проведения сахарных интервенций в России

Россия и МВФ: от крупнейшего должника до влиятельного кредитораЭкономика и бизнес 27 апреля, 14:44
Ювелирный дом MOISEIKIN получил международную награду в ДубаеНовости партнеров 27 апреля, 14:38
ВФЛА поддержала выступление российских спортсменов на ЧМ-2017 под нейтральным флагомСпорт 27 апреля, 14:37
"Битва на Сомме": Ле Пен выиграла первую заочную дуэль в споре за президентский постМеждународная панорама 27 апреля, 14:30
ТМХ завершил сертификацию серийной продукции на соответствие регламентам Таможенного союзаТранспорт 27 апреля, 13:59
Минфин предлагает давать скидку на ОСАГО водителям, не нарушающим ПДДЭкономика и бизнес 27 апреля, 13:58
Корабль Черноморского флота столкнулся в Черном море с судном "Ашот-7"Происшествия 27 апреля, 13:57
Умер литературовед Федор КапицаНаука 27 апреля, 13:47
Рогозин: сокращения в отряде космонавтов связаны с обновлением составаКосмос 27 апреля, 13:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев исключил возможность проведения сахарных интервенций в России. Глава ведомства подчеркнул, что производство сахара сейчас находится на грани рентабельности.
"Ситуация на сахарном рынке впервые так достаточно нестабильна, и производственники несут потери... Все это (падение цен и перепроизводство) делает на грани невыгодности производства сахара. Практически нулевая рентабельность", - отметил Ткачев.
Министр подчеркнул, что в такой ситуации необходимо наращивать экспорт сахара.
"Мы производим достаточно большой объем сахара, находимся в тройке лидеров в мире, поэтому нам нужно сохранить отрасль, более того она нуждается в модернизации", - добавил Ткачев.