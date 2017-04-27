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Минсельхоз исключил возможность проведения сахарных интервенций в России

Экономика и бизнес
27 апреля, 14:38 UTC+3

Глава ведомства подчеркнул, что производство сахара сейчас находится на грани рентабельности

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев исключил возможность проведения сахарных интервенций в России. Глава ведомства подчеркнул, что производство сахара сейчас находится на грани рентабельности. 

"Ситуация на сахарном рынке впервые так достаточно нестабильна, и производственники несут потери... Все это (падение цен и перепроизводство) делает на грани невыгодности производства сахара. Практически нулевая рентабельность", - отметил Ткачев.

Министр подчеркнул, что в такой ситуации необходимо наращивать экспорт сахара.

"Мы производим достаточно большой объем сахара, находимся в тройке лидеров в мире, поэтому нам нужно сохранить отрасль, более того она нуждается в модернизации", - добавил Ткачев.

 
 
 
 
 
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