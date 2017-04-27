Медведев: кабмин должен предложить стимулирующий режим для всей экономики

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Правительство должно предложить системные меры по стимулированию инвестиций в экономику, в том числе в обрабатывающей промышленности. Такое мнение высказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании о мерах поддержки инвестиционной активности предприятий.
Медведев отметил, что действующие сейчас инструменты поддержки инвестиционной активности компаний в основном работают, "но не могу сказать, что идеально, но определенных целей они достигают". В частности, по его словам, речь идет о таких инструментах как специальный инвестиционный контракт, режим территории опережающего развития, сниженные ставки по налогу на прибыль для вновь создаваемых предприятий и уже работающих предприятий, которые вкладываются в модернизацию или развитие производства.
"Теперь речь о том, чтобы предложить стимулирующий режим для всей экономики, то есть, предложить системную меру прежде всего для обрабатывающих отраслей промышленности, а также сельского хозяйства", - сказал глава кабмина. Он отметил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным соответствующие идеи стимулирования инвестиций предприятий, которые затем были озвучены в Госдуме во время отчета правительства.
"Речь идет о льготе по налогу на прибыль, снижении ставки до 5% для предприятий, которые осуществляют инвестиции в основной капитал и занимаются модернизацией производства. Мы договорились, что эти вопросы проработаем в правительстве в контакте с коллегами из Госдумы", - добавил Дмитрий Медведев.