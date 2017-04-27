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РЖД с 30 апреля начнут продажу единых билетов в Крым

Экономика и бизнес
27 апреля, 14:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

Пассажиры смогут отправиться в Керчь, Симферополь, Феодосию, Судак, Евпаторию, Ялту и Севастополь

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) с 30 апреля откроет продажу единых билетов в Крым, которые предполагают смешанные перевозки пассажиров с использованием железнодорожного и морского транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

"С 30 апреля возобновляется перевозка пассажиров в Крым с использованием железнодорожного, автомобильного и морского транспорта, которая будет осуществляться по 30 сентября включительно", - говорится в сообщении компании.

Продажа единых билетов будет осуществляться в семь городов: Керчь, Симферополь, Феодосия, Судак, Евпатория, Ялта и Севастополь.

РЖД с 30 апреля по 30 сентября 2016 года перевезли порядка 410 тыс. пассажиров по единому билету на курорты Крыма.

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