РЖД с 30 апреля начнут продажу единых билетов в Крым

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) с 30 апреля откроет продажу единых билетов в Крым, которые предполагают смешанные перевозки пассажиров с использованием железнодорожного и морского транспорта.
Об этом сообщает пресс-служба РЖД.
"С 30 апреля возобновляется перевозка пассажиров в Крым с использованием железнодорожного, автомобильного и морского транспорта, которая будет осуществляться по 30 сентября включительно", - говорится в сообщении компании.
Продажа единых билетов будет осуществляться в семь городов: Керчь, Симферополь, Феодосия, Судак, Евпатория, Ялта и Севастополь.
РЖД с 30 апреля по 30 сентября 2016 года перевезли порядка 410 тыс. пассажиров по единому билету на курорты Крыма.