Чубайс: ЦБ под руководством Набиуллиной удастся снизить инфляцию до 4%

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Центробанку РФ под руководством Эльвиры Набиуллиной удастся снизить инфляцию в России до 4%. Такое мнение высказал журналистам председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс.

"По общей картинке макроэкономики, несмотря на очень сдержанные оценки темпов роста экономики, я считаю 4% абсолютно реалистичный показатель на этот год", - сказал он.

Чубайс отметил, что когда была поставлена задача снизить уровень инфляции до 6%, в это никто не верил. "Я, по-моему, был единственным в стране, кто считал, что это очень серьезно, и, зная Эльвиру Набиуллину, я был убежден, что она способна такую задачу решить", - добавил председатель правления "Роснано".

По итогам 2016 года инфляция в России замедлилась до 5,4% - это самый низкий показатель за новейшую историю страны.

"В 1997 году мы поставили первый рекорд - 11% инфляции, затем Сергей Игнатьев (был главой ЦБ РФ в 2002-2012 гг. - прим. ТАСС) поставил рекорд 7%, ну а теперь Эльвира (Набиуллина) по факту опустилась ниже 6% и в этом году - около 4% (по инфляции)", - заключил Чубайс.