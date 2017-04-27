Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.04:
$ 56.97
€ 62.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Крым расширит мощности ТЭС из-за отставания в строительстве новых станций

Экономика и бизнес
27 апреля, 15:45 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова

Отставание в строительстве двух тепловых электростанций в Симферополе и Севастополе составляет около года, сообщила региональный министр топлива и энергетики

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апреля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Власти Республики Крым планируют расширить мощности существующих тепловых электростанций (ТЭС) из-за отставания в строительстве двух ТЭС в Симферополе и Севастополе. Об этом журналистам сообщила министр топлива и энергетики региона Светлана Бородулина.

"Есть отставание (в строительстве ТЭС - прим. ТАСС), оно очень большое, ближе к году по строительству данных станций, - сказала она. - Мы решаем вопрос о возведении более малых генераций. Нас поддержало правительство РФ в лице (вице-премьера - прим. ТАСС) Дмитрия Николаевича Козака".

В частности, по ее словам, на базе Сакской ТЭС планируется дополнительно создать мощности на 120 МВт. Кроме того, сообщила министр, власти полуострова подняли вопрос о расширении Севастопольской и Камыш-Бурунской электростанций. "Несмотря на то что Камыш-Бурун будет выдаваться в ту же высоковольтную линию, из которой идет энергомост, "Энергосетьпроект" нас поддержал и сказал, что технически такая возможность существует", - сказала Бородулина.

Строительство двух тепловых электростанций по 470 МВт в Симферополе и Севастополе соответственно идет на полуострове по федеральной целевой программе (ФЦП) "Социально-экономическое развитие республики Крым и города Севастополя до 2020 года", которая предусматривает выделение 49 млрд руб. на развитие энергетики полуострова. Обе ТЭС возводит компания "Технопромэкспорт" (инжиниринговая "дочка" Ростеха).

Ранее в декабре прошлого года генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов сообщал журналистам, что ввести объекты планировалось в конце 2017 года, однако из-за существующего отставания в строительстве окончание работ было перенесено на середину 2018 года. По данным Чемезова, задержка связана с поставкой турбин.

Светлана Бородулина в четверг отказалась комментировать эту информацию. "Давайте предложим Минэнерго РФ прокомментировать эту ситуацию", - сказала она.

"Я смотрю только по существующей перспективе, по существующему балансу, чтобы жители Крыма не испытывали никакого дискомфорта в обеспечении энергоснабжения", - добавила министр.

В настоящее время собственная генерация Крыма дает около 400 МВт, в планах увеличить показатель вдвое.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Корабль Черноморского флота столкнулся в Черном море с транспортным судном
2
Исследовательское судно ЧФ РФ затонуло в Черном море после столкновения у пролива Босфор
3
Захарова напомнила американской ведущей о необходимости выбирать выражения
4
В подъезде дома на севере Москвы застрелили адвоката
5
Экс-глава антикоррупционного главка МВД Сугробов приговорен к 22 годам колонии
6
Космический аппарат Cassini начал изучение пространства между Сатурном и его кольцами
7
"Газпром" увеличил требования к "Нафтогазу" до $37 млрд
Темы дня
Загрузка...
Реклама