Крым расширит мощности ТЭС из-за отставания в строительстве новых станций

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апреля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Власти Республики Крым планируют расширить мощности существующих тепловых электростанций (ТЭС) из-за отставания в строительстве двух ТЭС в Симферополе и Севастополе. Об этом журналистам сообщила министр топлива и энергетики региона Светлана Бородулина.
"Есть отставание (в строительстве ТЭС - прим. ТАСС), оно очень большое, ближе к году по строительству данных станций, - сказала она. - Мы решаем вопрос о возведении более малых генераций. Нас поддержало правительство РФ в лице (вице-премьера - прим. ТАСС) Дмитрия Николаевича Козака".
В частности, по ее словам, на базе Сакской ТЭС планируется дополнительно создать мощности на 120 МВт. Кроме того, сообщила министр, власти полуострова подняли вопрос о расширении Севастопольской и Камыш-Бурунской электростанций. "Несмотря на то что Камыш-Бурун будет выдаваться в ту же высоковольтную линию, из которой идет энергомост, "Энергосетьпроект" нас поддержал и сказал, что технически такая возможность существует", - сказала Бородулина.
Строительство двух тепловых электростанций по 470 МВт в Симферополе и Севастополе соответственно идет на полуострове по федеральной целевой программе (ФЦП) "Социально-экономическое развитие республики Крым и города Севастополя до 2020 года", которая предусматривает выделение 49 млрд руб. на развитие энергетики полуострова. Обе ТЭС возводит компания "Технопромэкспорт" (инжиниринговая "дочка" Ростеха).
Ранее в декабре прошлого года генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов сообщал журналистам, что ввести объекты планировалось в конце 2017 года, однако из-за существующего отставания в строительстве окончание работ было перенесено на середину 2018 года. По данным Чемезова, задержка связана с поставкой турбин.
Светлана Бородулина в четверг отказалась комментировать эту информацию. "Давайте предложим Минэнерго РФ прокомментировать эту ситуацию", - сказала она.
"Я смотрю только по существующей перспективе, по существующему балансу, чтобы жители Крыма не испытывали никакого дискомфорта в обеспечении энергоснабжения", - добавила министр.
В настоящее время собственная генерация Крыма дает около 400 МВт, в планах увеличить показатель вдвое.