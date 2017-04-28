Ориентир на внешние рынки: как гендиректор "Русской механики" организовывает экспорт

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Встречаясь 25 апреля с предпринимателями в Рыбинске, Владимир Путин ответил на вопрос о том, что укрепление курса рубля вызывает у бизнесменов опасения: сохранится ли объем экспорта продукции и ее ценовая конкурентоспособность на мировом рынке.
Путин сказал, что обеспокоенность предпринимателей понимает и постарается предпринять необходимые шаги, чтобы ее снять, но от плавающего курса рубля правительство при этом отказываться не станет.
Вопрос о конкурентоспособности задал генеральный директор АО “Русская механика” Леонид Можейко. По его мнению, меньше 55 рублей доллар стоить не должен, иначе производителям придется поставлять продукцию за границу себе в убыток. ТАСС поговорил с Леонидом Можейко о специфике русского экспорта, планах по расширению рынков сбыта и “идеальном” курсе рубля.
Леонид Можейко стал гендиректором “Русской механики” в январе 2016 года. До этого он был и. о. мэра Рыбинска, топ-менеджером в ряде крупных машиностроительных проектов, в частности одним из руководителей международного проекта в области авиации по созданию и сертификации российско-французского двигателя SaM146 для регионального самолета Сухой Суперджет-100.
Его “Русская механика” — предприятие небольшое. На нем проектируются и производятся снегоходы и мотовездеходы. Сейчас в продуктовой линейке 12 моделей снегоходов и 10 моделей мотовездеходов. На производстве заняты 780 человек.
И хотя в прошлом году были представлены новинки — два квадроцикла и снегоход, — но для компании сейчас принципиально важно расширение экспорта: внутренний рынок сужается.
Доля экспорта в товарообороте АО “Русская механика” составляет около 5%. Можейко признает, что это очень мало. “Русская механика” поставляет мотовездеходы и снегоходы в Белоруссию, Казахстан, Чехию и Финляндию.
“В 2015 году, по мере ослабления рубля, стало понятно, что мы становимся конкурентоспособны на глобальных рынках. Соответственно, при курсе в районе 60 рублей за доллар мы вполне конкурентоспособны с точки зрения цены на рынках Европы и Северной Америки”, — отмечает предприниматель.
В ближайшее время Можейко рассчитывает увеличить объем экспортных поставок до 10% в общем товарообороте.
“Но для этого предстоит много работы — это и маркетинг за рубежом, и работа над качеством своей продукции и обновлением модельного ряда”, — заявляет он.
При этом ярославское предприятие является активным импортером: львиная доля комплектующих закупается в Канаде, Китае, Японии и странах центральной Европы.
“При колебаниях курса рубля проблемы возникают с обеих сторон: если курс слишком низкий, мы, экспортеры, страдаем на входе, если слишком высокий — у нас сокращаются возможности продажи за рубеж. Поэтому конкретно для экономики нашего предприятия ориентировочно 60 рублей, плюс минус 5 рублей, — это тот самый баланс, который, с одной стороны, позволяет рентабельно приобретать комплектующие, и с другой стороны — комфортно себя чувствовать на экспортных рынках”, — поясняет Можейко.
По его словам, при нарушении этого курсового баланса машиностроительная отрасль начинает испытывать экономический стресс: сокращается либо экспортный потенциал, либо возможности закупок импортных комплектующих.
“А импортозамещение на входе, на закупках комплектующих, это довольно длительный процесс, на это уходят годы. Поэтому ключевой момент, о чем говорил президент, — это стабильность, то есть самое опасное для нас — это слишком динамичные изменения в любую сторону. А какой конкретно курс — 60, 65, 50 или 30 рублей за доллар — это уже экономика каждого индивидуального предприятия или отрасли”, — констатирует гендиректор “Русской механики”.
Сейчас “Русская механика” работает с полной загрузкой только в одну смену. При этом оптимальной в сфере машиностроении считается трехсменная работа. Для выхода на полные обороты хотя бы в две смены машиностроителям не хватает емкости внутреннего российского рынка — и в этой ситуации необходимо расширять границы рынка за счет выхода за рубеж.
“Поэтому сейчас ориентир на внешние рынки для нашей отрасли — это принципиально важная задача. Мы планируем выходить на глобальный рынок, смотрим на все направления, может быть, в меньшей степени на Юго-Восточную Азию. Мы будем запускать новые виды продукции. Конкурентоспособность достигается за счет технического совершенства продукции (надежности и качества исполнения) и доступной цены, это главные составляющие успеха. Если нет любого из этих "ингредиентов", то освоение внешних рынков невозможно”, — резюмирует Леонид Можейко.
Светлана Сергеева